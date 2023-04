Marcos Ortega toca el cielo en Madrid: campeón del Latino

Marcos Ortega escribió este sábado otra página de gloria y éxito del boxeo canario al levantar al cielo de Madrid el cinturón del Campeonato Latino WBC, en el peso semipesado, tras imponerse, en velada celebrada en la capital de España, a Jerónimo Merino en el primer asalto y por ko técnico.

Ortega, que estuvo asistido en la esquina por Zebenzui Martín y Jerobe Santana, dio una lección de contundencia pese al ambiente adverso y la mayor experiencia de su oponente. Su salida decidida a resolver cuanto antes el pleito determinó el resultado aplastante de la pelea que, además de encumbrarle, le abre la puerta para aspirar al Nacional, toda vez que este combate era, también, de carácter eliminatorio para dilucidar quien entraba en esta puja por el cetro estatal.

El púgil grancanario no podía evitar su agradecimiento emocionado a todos los que creyeron en él y más cuando estuvo varios años sin subirse a un ring: «Es un sueño que hago realidad y se lo dedico a mi familia, a mi promotora, Premier Boxing Intercanarias, que apostó para que hoy sea quien soy. Zebenzui y Jerobe son campeones también por el trabajo que han hecho conmigo y no me olvido de Ricardo Bretenet, que ha sido clave con las sesiones de sparring que me ha brindado. A la afición que siempre me ha apoyado dedico lo que he logrado».

Desde las federaciones canaria y grancanaria se emitió un comunicado de felicitación tanto a Ortega como a su promotora, verdadera mentora de una conquista con Ferino V como precedentes ilustre.