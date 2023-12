«La lucha transmite seriedad, constancia y honestidad»

Una de las empresas que más apoyan a la lucha canaria es Dielca. Su nombre se puede ver en las equipaciones de los árbitros de Gran Canaria y Tenerife, además de ser el patrocinador que sustituyó al Corte Inglés en la lucha corrida, en la que solo en Gran Canaria ha tenido tradición. Hace dos años también comenzó a colaborar con la Federación de Tenerife.

Julio Luengo es el director de Dielca y explicaba los motivos de la entrada de su empresa en el vernáculo deporte. «Fue hace ya cinco temporadas, que vino el presidente de la Federación Insular, Enrique Rodríguez y, me puso encima de la mesa la idea. Como soy un amante del deporte, la verdad es que me gustó·.

Comenzaba con el gremio arbitral. «Sí, así es, con los árbitros de la isla y también con la lucha corrida en Gran Canaria, que, desde la marcha del Corte Inglés, que estuvo más de 20 años, no tenían un patrocinador».

Y no solo se quedó en Gran Canaria, sino que ha dado el salto a la lucha de Tenerife.

Luengo se muestra satisfecho por la labor realizada hasta el momento: «Es la identificación de una empresa canaria con el deporte canario. La lucha transmite valores que son los mismos que tenemos en Dielca: seriedad, honestidad, profesionalidad, constancia. En la empresa nos examinamos todos los días, empiezas a la ocho de la mañana y terminas a las ocho de la tarde. Unas veces aprobamos y otras suspendemos».

Tiene su propia visión de las quejas de los equipos con la falta de apoyo de las grandes empresas a la lucha. «A mí me viene a la cabeza que el empresario no está, en cierta manera, volcando parte del beneficio que consigue en nuestra tierra. No solo contratas trabajadoras, que nos pagan con su labor diaria, y es un binomio en todos los lugares. Las empresas han de dar algo más a la sociedad, como patrocinar el deporte, colaborar con obras sociales, con plantaciones de pinos, etc. Hay que hacer algo más por las islas. Las grandes empresas, si son nacionales les da lo mismo, ya que están aquí por su beneficio. Las canarias sí son la que tienen que invertir sin dudarlo. Hay alguna que sí lo hacen ya sea en otras áreas sociales, pero falta conciencia o predisposición en sectores no profesionales que están dejados de la mano de Dios».

«Los luchadores tienen su trabajo, los equipos lo pasan mal para poder cerrar la temporada y con los problema sociales y económicos en Canarias, España y a nivel internacional, se hace complicado sacar los proyectos adelante, ya sean deportivos, sociales o culturales que no buscan una rentabilidad. Las mismas escuelas infantiles están haciendo en la lucha, en especial la femenina, una labor que es enorme. Vi la luchada del Fajín, en la que una luchadora muy pequeña, tumbaba a una niña que casi le doblaba en peso y ese trabajo con los más pequeños y pequeñas no tiene precio y es admirable», agrega.

Referentes

Luengo es un buen aficionado a la lucha: «Desde que se televisaban con Pitti, veía las luchadas. Vengo del mundo del kárate y desde pequeño me gustaban estos deportes de contactos. Me acuerdo de Loreto IV, Pedro Cano, Melquiades, el Parri o el Pollito de la Frontera. No iba a los terreros, pero los veía por la tele».

«Me han gustado siempre los hermanos Déniz, Álvaro ahora retirado, e Ismael. También Mamadou Cámara, Eusebio Ledesma o Alejandro Afonso, ya que van a luchar y dar espectáculo y eso es de agradecer», detalla.

En su representación de Dielca, tiene muy clara la postura a mantener con respecto a la lucha canaria: «Mientras pueda, seguiré colaborando. Es un retorno no tangible, ya que no se puede medir y a la empresa, lo que le interesa, es conseguir un cierto retorno en su cuenta de resultados, pero ni lo hemos medido. La satisfacción de ayudar al deporte canario y de ver que los proyectos salen y que gracias nuestra pequeña ayuda se pueden hacer grandes cosas es lo que nos deja satisfechos».

Una vez se le pasó por la cabeza patrocinar un equipo. «Al principio lo pensé, pero vi más factible a los árbitros, aunque es la labor más ingrata. Al final lo deseché y me centré en los colegiados y en la lucha corrida, que es super apasionante y llena los terreros y ahí estamos muy orgulloso de lo que hacemos», recuerda.

A pesar que cada año tiene varias peticiones de esponsorización de varios deportes, no se sale del guion. «Todas las temporadas nos aparecen varios proyectos para patrocinio, al ver el apoyo que damos a la lucha, pero ahora mismo Dielca colabora con la lucha y con el Gran Canaria de baloncesto, con una pequeña aportación. Somos la empresa de la mopa, como ya lo llamo, por lo que ya tenemos el cupo lleno».