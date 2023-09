La lucha corrida como esencia y salvaguarda de las tradiciones

La mal llamada lucha corrida, que significa luchar a una sola agarrada, es la forma tradicional de bregar de los canarios desde los aborígenes hasta 1943. Los indígenas isleños hacían sus luchas a una agarrada, hasta que uno de los dos se rindiera, circunstancia que se introdujo en las islas después de llegar a Canarias, ya que, con anterioridad, cuando estaban en África y practicaban la lucha addurai bereber, no era así y la caída decidía el ganador.

Esta manera de luchar volvió a cambiar una vez que las Islas Canarias fueron conquistadas en el siglo XV. Como se dice en el libro 'Historia de la lucha canaria, versión infantil', el encuentro amistoso entre luchadores indígenas y conquistadores, con presencia acreditada de portugueses, moriscos y leoneses, quienes tenían sus propias luchas, fue el detonante de los cambios para adaptar la lucha de los isleños a los nuevos tiempos. Los indígenas canarios habían aportado, desde su llegada a Canarias, la piedra de sílex en la mano izquierda, untarse de grasa para que resbalara en el intento de agarre, además del final de la agarrada, cuando uno de los dos se tenía que rendir.

Los cambios en la caída fueron debidos, muy posiblemente, a la lucha morisca ya que, de las tres, era la única donde si se caía y se tocaba con cualquier parte del cuerpo la arena se perdía. Ya quedaba la lucha canaria casi como en la actualidad, sin piedras de sílex, vestidos, y se terminaba la agarrada cuando se tocaba la arena con una parte del cuerpo.

Pocas cosas más variaron hasta nuestros días. Los canarios luchaban, fundamentalmente, por las fiestas y lo hacían por bandos o zonas geográficas o pilas. También se luchaba entre familias, pero siempre a una sola agarrada y el número de luchadores era infinito. Cuando entró el dinero ya se bregaba en teatros o circos y eran un número concreto de luchadores.

La Federación lo cambió todo

La creación en 1943 de la Federación Canaria de Luchas lo cambió todo. Se quisieron unificar las normas, cuando cada isla tenía variantes. Se estableció que los jueces se sustituían por los árbitros, los equipos tendrían 12 luchadores, no se podía luchar sin autorización de la Federación y, en la manera de hacerlo, era a tres agarradas con las dos mejores, sistema que sigue imperando en la actualidad, además de la agarrada a mano abajo que era el que prevalecía en Tenerife, habiendo diferentes maneras de hacerlo, en función de la isla, o, incluso, el famoso 'agarre como quiera'.

Gran Canaria se opuso a los cambios y resistió la imposición. En 1944 enviaron a las islas las fichas para que se federaran y se negaron a hacerlo, por lo que el campeonato de Canarias por equipos no podía celebrarse, no así el individual que se inició en 1943.

La Federación Española de Luchas pidió en 1946 al Marqués de La Florida que tratara de solucionar «el problema canario» y, para ello, fue comisionado, por lo que se dirigió a Tenerife a contactar con los directivos de la Federación Canaria, actuando como una especie de mediador. No logró cambiar la idea de las normas, porque lo veían como la única manera de unificar la lucha, pero la habilidad negociadora del Marqués de La Florida alcanzó, como contrapartida, que la provincia de Las Palmas tuviera una federación regional independiente. Así nació la Federación Regional de Las Palmas de Luchas y la de Tenerife en 1946, aunque ambas eran provinciales. A partir de ahí, comenzaron ya las competiciones por equipos y la lucha corrida desaparecía de los encuentros oficiales, cayendo poco a poco en el olvido.

En 1992, y coincidiendo con el XV aniversario del Corte Inglés en Las Palmas, el jefe de relaciones externas, Antonio Quevedo, ofrecía a la Federación presidida por Antonio Mayor y Juan J. Sánchez de vicepresidente, patrocinar alguna competición. «Este patrocinador no se nos puede escapar», comentaba Sánchez a sus íntimos.

La Liga y la Copa ya tenían los suyos. Quevedo, Mayor, Sánchez y Jorge Carballo, jefe de prensa de la Federación acordaron la celebración del Torneo del Corte Inglés, recuperando la lucha tradicional, la lucha corrida. El hecho de que si había una separada no puntuara y se fueran por la otra silla, pero a la segunda quedaba eliminado, era otra manera de forzar a los luchadores que había que luchar y por ello, las agarradas interminables, la pasividad o el eliminar a un luchador yéndote a separar, quedaba fuera y convertía en más atractivo e interesante los encuentros.

Lo que en principio era una iniciativa por el aniversario concreto y dado el éxito que tuvo, se convirtió en veintiuna ediciones, hasta 2012, cuando se disputaría la última patrocinada por los grandes almacenes.

El sistema de competición cambiaba frecuentemente: ligas, eliminatorias, sistema mixto... La última de 2023 fue a eliminatoria pura y sin cabezas de serie.

Intentos en otras islas

En el resto de islas, la idea no cuajó y cuando El Corte Inglés se estableció en Tenerife, se intentó lo mismo que en Gran Canaria, pero solo duró un año, en 2007, ya que los clubes se quejaban de que no tenían luchadores para completar dieciocho y lo manifestaban en la prensa escrita y, sobre todo, los puntales protestaban, de puertas para adentro, ya que, al ser a una agarrada, podían caer y el hecho de no tener oportunidad de remontar, no les hacía que fuera atractiva para ellos. En Diario de Avisos, el 27 de febrero de 2007, se podía lee: «La lucha corrida no esta bien vista en Tenerife y tampoco el sistema reducido, pero pueden ser alicientes añadidos para esta competición».

El 25 de febrero de 2015, el periódico El Día publicaba: «Tanto la Federación Insular como los equipos de Primera entendieron de una vez por todas que hay que hacer un cambio en la competición tinerfeña para intentar reenganchar a los aficionados». Se acordó que se disputara la Copa en el sistema de lucha corrida, aunque Rosario y San Isidro aludieron que no tenían 18 luchadores para ello, se oponían y se retiraron de la competición. Al principio de la misma, varios equipos presentaron dudas, según Diario de Avisos del 2 de marzo de 2015.

En el mismo medio seis días después, el presidente del Tegueste, Marcos Galván, tras no disputarse la Copa de Tenerife en lucha corrida, declaraba: «Me hubiera gustado probar la lucha corrida».

Para homenajes y la base

Curiosamente, aunque en Tenerife la lucha corrida no cuajó, al igual que el intento en Fuerteventura, sí fue la modalidad preferida en varios homenajes, como el del Kiko Rodríguez, el Pollo del Estadio II, en el que los organizadores decidían que se realizara a lucha corrida «para garantizar el espectáculo», tal como informaba el Diario de Avisos el 12 de marzo de 2012.

«El club de luchas Tegueste, simpatizante del desaparecido Teguise, y el ex club de lucha femenino del Portezuelo son los organizadores de este homenaje. Con muy buen criterio apuestan por el sistema de lucha corrida, para darle más igualdad al encuentro y para intentar por todos los medios que el espectáculo ayude a que la gente acuda al terrero».

De esta manera, se reconocen las cualidades de la lucha corrida para intentar atraer a los aficionados, pero no cuando se trate de un encuentro de competición, privando siempre el resultado a que el público se divierta. No solo en algunos homenajes se utilizaba este sistema, sino incluso en alguna competición de las ligas escolares del Cabildo de Tenerife.

En Gran Canaria, por el contrario, a pesar de no contar con patrocinador tras El Corte Inglés, se siguió manteniendo y sufragado por la propia Federación Insular, pues sus dirigentes expresaban que era una competición muy atractiva y que gustaba a los aficionados, hasta que la empresa Dielca ha apostado por la misma. Si nos atenemos a esta última temporada, se registraron terreros llenos y un público emocionado. Han puesto en valor la manera tradicional de luchar y que podría ser una forma de volver a llevar la lucha canaria y su esencia, de nuevo a los terreros y a las gradas, aunque sigue teniendo en contra al resto de islas y a los grandes luchadores, ya que el miedo a perder con un desconocido, que se puede aprovechar de un error, es grande.

Lo que nadie podrá negar es que se ha demostrado que, con esta manera de luchar, como siempre se hizo, cualquiera puede ganar y la emoción está garantizada. Hay algunos grandes luchadores, de cuerpo menudo, en la historia del vernáculo deporte, que, sin ella, no habrían sido tan grandes.

Fue muy triste en la final regional de primera de la Liga Disa Gobierno de Canarias, que las tres primeras sillas, con luchadores juveniles, fueran eliminados por pasividad.

¿Será la lucha tradicional o corrida la solución?