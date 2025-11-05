Roque Nublo y Santa Rita abren este jueves la jornada de lucha en Segunda En Primera Categoría, el Gáldar recibirá el sábado al Castillo tras perder ambos la jornada pasada

CANARIAS7 Gáldar Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:18 Comenta Compartir

El Municipal de Gáldar abrirá este sábado la segunda fecha de la máxima categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria. Allí, a las 20.00 horas, el Unión Gáldar recibirá al Castillo. Ambos equipos perdieron el fin de semana pasado, los locales ante el Almogarén (11-12) y los visitantes contra el Castro Morales (12-8), por lo que será una luchada que su resultado podría dejar las primeras dudas para el que salga derrotado.

El Unión Gáldar querrá hacerse fuerte en su terrero con un Alberto Zamora mentalizado en dar alegrías al conjunto norteño de la isla, además contará con la baza de Luis González Almeida, el primer máximo tumbador de la temporada 2025-26 -empatado con Álvaro Déniz-. Por su parte, el Castillo se agarra a su PB Miguel Ángel Pérez León y sus dos PC, Rayco Jesús Santiago y Añaterve Abreu para sumar de tres fuera de San Bartolomé de Tirajana.

Para el domingo a las 12.00, en el terrero José Manuel Hernández, Almogarén y Castro Morales se citan con el objetivo de salir primeros de la clasificación de la arena de Valsequillo. Los hermanos Déniz, con la ayuda de Cristo Hernández, se verán las caras con Kevin Acosta, Francisco Luis Santana o Cristian Santana, sumado a la prolífica cantera del equipo teldense. La Primera Categoría espera líder: Almogarén o Castro Morales.

Segunda Categoría

La segunda jornada comienza desde este jueves noche a las 21.00 horas en el Cruce de Arinaga con la luchada entre Roque Nublo y Santa Rita. Ambos equipos perdieron en su ante Unión Agüimes y Guanarteme, respectivamente.

Para mañana habrá dos luchadas a las 21.00 horas. En Las Crucitas, el Unión Agüimes recibe a Los Guanches. Los lagarteros llegan con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva para aspirar a todo en esta temporada 2025-26, mientras que Los Guanches cayeron por la mínima en su estreno ante el Maninidra (11-12).

Se cerrará la segunda fecha de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Segunda Categoría en El Chiquero con la luchada entre Maninidra y Guanarteme, dos equipos que vencieron el fin de semana pasado y que querrán dejar atrás a uno de sus rivales directos.

Tercera Categoría

La tercera jornada de la Liga Cabildo de Gran Canaria en su categoría de bronce deja sin luchada al Castro Morales por descanso. Por lo tanto, el Unión Sardina, empatado a 6 puntos en lo más alto de la tabla junto a los teldenses, se colocará como líder en solitario si consigue vencer al Ajódar este viernes a las 21.00 en el Municipal de Vecindario.

Mientras, mismo día y misma hora, pero en el terrero Pedro Cano Clavijo, el Tinamar -cuarto con una victoria- se enfrenta a un Adargoma que ha caído derrotado en sus dos primeras luchadas en Tercera Categoría. Por último, Vecinos Unidos y Unión Doctoral lucharán en el terrero José Luis Sánchez Alemán en lo que servirá para que el vencedor se estrene en la tabla clasificatoria de la Liga Cabildo de Gran Canaria. Puesto que, los sureños, han cosechado dos derrotas en sus dos primeros enfrentamientos, mientras que los de Firgas descansaron la primera jornada y cayeron ante el Castro Morales la pasada semana.

Temas

Lucha canaria