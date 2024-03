Nueva era en el terrero: un juez admite una demanda y da la razón a un luchador que reclama su contrato

El mundo de la lucha canaria puede sufrir un golpe importante, para bien o para mal, tras la demanda de varios luchadores a un club que les debía dinero. Los presidentes siempre han pedido que se regule la situación, por los problemas que tienen para la justificación cantidades que ofrecen a los luchadores, porque, aunque técnicamente es un deporte amateur, la realidad parece bien distinta y a partir de ahora todo puede cambiar.

Hay constancia de la demanda de uno de esos luchadores contra un club que el juez ha aceptado. Por petición expresa del presidente del club que ha facilitado la documentación que tenemos, no se especifica ni el nombre del club, ni del luchador, ni la isla, ni otro dato que pueda identificarlos. En la demanda se dice textualmente:

Primero.- Que he venido prestando servicios para el Club de Lucha Canaria (nombre que se mantiene en secreto) desde el comienzo de la temporada 22/23, con fecha 8 de octubre de 2003 en el centro de trabajo en Terrero de Lucha (igual que la identidad del club de lucha implicado), con un contrato de deportista profesional temporal por diez meses a tiempo parcial con fecha fin 31 de julio de 2023 sujeto al Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales o en su caso, de acuerdo con el artículo 4.2 del RED 1006/1985 de no darse los requisitos establecidos en los artículos 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4 del Estatuto de los Trabajadores debería ser considerado indefinido a jornada completa con la categoría profesional de LUCHADOR de LUCHA CANARIA, y un salario mensual de 1.500 euros netos al mes con prorrata de pagas extras, y por tanto un salario de 50 euros diarios, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Segundo. - La empresa me adeuda el total de la ficha pactada, es decir, los tres últimos meses de salario, 4.500 euros netos correspondientes a las mensualidades mayo y siguientes hasta el 31 de julio de 2023. Además, me adeuda 200 euros en concepto de gastos de desplazamiento anticipados por mí, con ocasión de los encuentros deportivos.

Desglose de cantidades: 1.500 euros líquidos (mayo a julio) =4.500 euros.600 euros indemnización por despido. 1.500 euros por vacaciones. 200 euros de gastos de desplazamiento. Total 6.600 euros líquidos.

El apartado tercero se obvia al contener elementos identificativos de las partes.

Cuarto. - Que no tengo constancia de que se haya tramitado alta y cotización en el sistema de Seguridad Social ni tampoco se me ha entregado copia del contrato de trabajo ni de las nóminas de estos diez meses en los que he estado vinculado a este Club.

Quinto. - Que no hay Convenio Colectivo de Aplicación y que las remuneraciones han sido fijadas mediante pacto individual con cada deportista y en importe líquido, en su caso, de ser considerada una relación laboral de régimen general y no de deportista profesional podría ser el de Instalaciones Deportivas.

Suplica al Juzgado de lo Social: Que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tener por formulada DEMANDA en materia de DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CANTIDADES ADEUDADAS contra la empresa citada en la cabecera de esta demanda y, tras los trámites legales que procedan, se sirva por señalar día y hora para la celebración del acto de conciliación previa o juicio, en caso de no avenencia, tras el que, en definitiva, se dicte sentencia por la que se declare el despido IMPROCEDENTE.

El 13 de noviembre de 2023 el juez admite la demanda a trámite y dictó sentencia. Y, según ha podido saber este periódico, a falta de la comunicación oficial, es que el juez dio la razón al deportista que emprendió esta batalla legal para que se vieran reconocidos sus derechos y pudiera optar a los cobros pendientes.