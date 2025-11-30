El Maninidra gana y anima la tabla

Tras su victoria ante el Santa Rita, está a un punto del segundo. El Unión Agüimes sigue mandando en la clasificación

Adonay Rodríguez, uno de los mejores del Maninidra en el inicio, intenta una pardelera ante Santi El Faro.

Pedor Reyes Ingenio Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:38

La jornada con la que finalizaba la primera vuelta de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria de Segunda Categoría deja ya solo cuatro equipos luchando por las dos primeras plazas que dan derecho a la final, pero con ventaja para el Unión Agüimes, actual líder.

En El Chiquero de Los Molinillos, el Maninidra reaccionó y lograba tres puntos vitales para poder seguir con opciones de meterse en la lucha por el título, al imponerse por 12-10 al Santa Rita, en una luchada que decidieron los destacados C, ya que los dos primeros hombres de cada conjunto se eliminaban por amonestaciones, sin demasiados signos de querer luchar, dejando la responsabilidad a los terceros de cada equipo y ahí fue superior el conjunto local.

El choque estuvo tremendamente igualado. Adonay Rodríguez por los de Ingenio, fue el más destacado, con tres luchadores contrarios tumbados en los primeros compases.

Los dos DB, Rafa Santiago y Cristian Soto dieron por buena su eliminación, 8-7, para Santi Santana El Faro poner el 8-8 y se separaban en la tercera, el DC Pedro Santana y Josimar Rubio, que terminaría lesionado (9-9).

Los dos DA, Abián Guillén y Santi El Faro, hicieron lo mismo que sus segundos, quedando la responsabilidad del triunfo para los DC (10-10).

En este tramo final fue superior el conjunto sureño, ya que Miguel Betancor fue mejor que Beneharo Hernández, 11-10 y culminaba Ancor Martín al derribar en dos ocasiones a Adrián Suarez El Gomero y dar los tres puntos a los suyos.

El líder Unión Agüimes, como se preveía, derrotaba con cierta amplitud al colista Roque Nublo (7-12), aunque el encuentro llegó a estar equilibrado (6-6) en el ecuador, pero fue suficiente la salida de los hombres importantes visitantes, para con un parcial de 1-6 lograr la victoria y donde el PC Aitor Lorenzo y el DB David Medina se imponían a Roberto Santana y en la segunda al DA Agustín González Pollo de la Herradura.

El Guanarteme se coloca segundo al superar a Los Guanches en La Gallera, terrero Santiago Ojeda. El duelo fue casi un calco del anterior, igualado en la mitad del choque (6-6), pero entre sus cinco primeros hombres, el PC Cristo Izquier, el DB Tomás del Toro, los DC Yeray Mayor y Gabriel Rivero, con Javier Guedes El Vaca fueron suficientes argumentos para el 12-9 final, a pesar de los intentos del DB visitante Aco Sánchez.

Tercera Categoría

No hubo sorpresas en la sexta jornada, ya que los favoritos a priori lograban la victoria, aunque quizás más clara de lo previsto en el choque en el que el Ajódar podía dinamitar la competición si se imponía al Castro Morales B, pero no fue así.

En la Montaña de Gáldar, el equipo teldense, actual líder, demostraron por qué son primeros, a pesar de no contar con luchadores destacados. Tras un inicio demoledor (1-7) el mandador de los galdenses, Juan Coruña, se vio obligado a poner a sus mejores hombres, pero solo llevaron el marcador al 7-11, para que el DC Airam Gordillo se eliminara con Jovani Díaz y dejara el definitivo 8-12.

Tercero es el Unión Sardina, que sufrió para doblegar al Vecinos Unidos por la mínima y eso lo pudo hacer gracias a su DC Ndour, que tuvo que remontar el 8-11 con el que se encontró, gracias a los puntos de Francis Báez, Diego López y Herminio Tacoronte, pero la potencia del DC local, le dio la vuelta al marcador (12-11).

El Adargoma poco a poco va sacando la cabeza y lograba su segunda victoria frente al Unión Doctoral, en una luchada que llegó a estar 9-3. Entre el DC Ramón Perdomo y Sergio Herrera, pusieron un ajustado 10-9, pero el DC Alberto González y Aaron Dávila lograban el triunfo para los capitalinos, derribando a los dos mejores luchadores visitantes, 12-9. Descansó el Tinamar.