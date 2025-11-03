Habrá una manifestación para pedir la reapertura del terrero de Aldea Blanca Después de dos años de promesas incumplidas, la directiva del Castillo agotó la paciencia

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:04

Hace ya 25 meses, el consistorio de San Bartolomé de Tirajana cerraba el terrero de Aldea Blanca, el único que hay en el municipio, cuando el club Castillo lo estaba arreglando para competir, pues la federación insular no aprobaba que allí se disputaran encuentros de lucha canaria si no lo hacían poniendo la torta bajo la arena.

EL 11 de octubre el propio ayuntamiento enviaba una dotación de policía local a cerrar el campo y parar la obra de reparación que realizaba el club, que competía esa semana, para unos días después recibir una misiva de la concejalía de deportes indicando que el terrero se cerraba por un año.

El grupo de gobierno municipal se comprometió en el pleno de octubre de 2023 a realizar la obra. A pesar de ello, el recinto de Aldea Blanca sigue sin ser arreglado y por ello el Cabildo de Gran Canaria, a petición del consejero de Deportes Aridany Romero el pasado año 2024, presentaba una moción para la concesión de una subvención de más de 42.000 euros, no solo para el terrero, sino también para adecentar los vestuarios.

Ha pasado un año más y el terrero sigue sin ser arreglado. La directiva del Castillo que preside Gustavo González, y en palabras de la vocal Milvia González, ya se ha cansado de las promesas incumplidas y está preparando una gran manifestación de vecinos que acudan al ayuntamiento sureño a reclamar que se repare el terrero, ya que el equipo de su pueblo comienza su tercera temporada consecutiva luchando fuera del mismo.

Milvia González declaró que «ya estamos cansados de que nos engañen y nos tomen el pelo. Hemos cedido en muchas cosas para que todo vaya bien, pero un mes tras otro nos ponen disculpas constantemente y hemos llegado a nuestro límite. Ahora creo que el pueblo del Castillo del Romeral, y la gente de la lucha debe hablar, decirle a los que nos gobiernan que no podemos más y que el equipo necesita que se repare esa instalación, que además el Cabildo le ha dado dinero para ello. Seguimos sin entender la razón por la cual no se realiza cuando es una obra pequeña, de pocos días y está el dinero».

La Ley del Deporte Canario de 2019 exige a todos los municipios el cuidado y la reparación de aquellas instalaciones relacionadas con el deporte vernáculo, pero a pesar de ello y la paciencia de directivos y luchadores de todas las categorías, el Castillo sigue luchando fuera del mismo porque Aldea Blanca, sigue tal como la dejaron en octubre de 2023.

