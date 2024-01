El mandador del Gáldar dispara contra los árbitros: «Adulteran la competición»

En un fin de semana que puede ser clave para ver qué equipos tienen ventaja en la Superliga para llegar a la final, el mandador del Unión Gáldar Ybarra, Juan Martel, se ha despachado en palabras a la emisora Radio Planeta. El técnico se descolgaba con unas manifestaciones muy graves contra los árbitros y posiblemente contra la Federación Insular, además de mostrar su animadversión con el Castillo y ayuntamiento de Gáldar.

Martel acusa al colectivo arbitral de parcialidad: «Están dejando escapar vivos a algunos luchadores advertidos desde la primera jornada». Primero tiró la piedra y escondió la mano, sin ofrecer nombres de quienes son esos luchadores que los árbitros favorecen.

«Acaban la jornada sin cumplir sanción mereciéndola», insistía y después al coger carrerilla con el micro, se atreve a nombrar como luchadores favorecidos por los trencillas, «al DA del Castillo, Rayco Santiago y el DA del Agüimes, Aitor Lorenzo».

Contra el Castillo

«No hicieron nada en la última agarrada, fueron eliminados por tiempo, no por amonestaciones». Después reculaba un poco al advertirle la dureza de sus palabras su compañero. «No sé si es cosa de los árbitros o mandados desde arriba- que es igual de grave, pero están adulterando la competición».

No pararon ahí sus embestidas y la volvió a tomarla con el Castillo. «Hay que estar mejor organizados. La luchada última tuvo que ser suspendida porque empezó después de la media hora reglamentaria y no se puede tener al público media hora esperando».

Lo que no supo, no vio o no quiso ver, Juan Martel es que el colegiado de la misma, a las 21: 27 horas, había ordenado ya el comienzo de ella, con un megáfono el delegado federativo y minutos más tarde, ya se siguió con la megafonía normal.

También seguía con su látigo en contra de los sureños. «No me parece bien que se utilice un terrero de lucha para pancartas con reivindicaciones» y los acusó de ir a las reuniones (no se ha celebrado todavía ninguna), «con las pistolas cargadas».

Recado al consistorio galdense

Defendió la gestión del alcalde Marco Aurelio de San Bartolomé de Tirajana , «ya que el club de lucha solo defiende los intereses del Castillo y el alcalde la del ayuntamiento de San Bartolomé».

Para finalizar, tampoco el ayuntamiento de Gáldar, quedó fuera del justiciero mandador. «Si hablamos de subvenciones, quien más tiene que echarse a llorar es el Unión Gáldar- se olvidó de nombrar a su patrocinador-, que solo recibe 6.400 euros del ayuntamiento, cuando hay otros que dan 30.000 euros».