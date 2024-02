La independencia de la lucha canaria de Madrid: el segundo cisma (II)

La llegada de Jesús Gómez a la Federación de Las Palmas, en 1971 resultó un soplo de aire fresco y por su seriedad para la lucha canaria, a la que transformó. Gómez tenía fama en Madrid de 'demasiado canario' y, por ello, recibió alguna advertencia. Fue el primero que públicamente dijo que la Federación Canaria debía tener autonomía de la federación española.

1973-1978

Ya en 1973, el presidente de la española, Fernando Compte, utilizaba la lucha canaria para aumentar fichas en la nacional y para intentar que los luchadores canarios practicaran otras modalidades deportivas. Cuando vino a Canarias, en febrero de ese año, llenó de premios y reconocimientos a las autoridades de las islas y a los periodistas, pero ni eso fue suficiente para que los luchadores, equipos y medios de comunicación en Gran Canaria, no se dieran cuenta de sus intenciones y los luchadores del Guanarteme le recibieron con una pancarta de protesta en el López Socas.

No solo en los presupuestos de la federación, sino que, para las votaciones, no valía aquello de un luchador un voto. Los luchadores canarios estaban discriminados con el resto. Su primer gran error fue prometer mucho y hacer poco. Dijo que habría exhibiciones de lucha canaria en todos los campeonatos de luchas en España y que se haría equipos de lucha canaria en la península que vendrían a competir a las islas y ahí, con los añadidos de los dineros prometidos que no llegaban tampoco, comenzó la grieta que poco a poco, sublevó al mundo luchístico provincial.

La muerte de Franco, en 1975, terminó de envalentonar a los isleños en la búsqueda de la federación independiente y, sobre todo, por la manera en que venía Compte a Canarias, altanero, soberbio y como si fuera un rey godo que visitaba a sus vasallos.

Ya en mayo de 1976, hubo una nueva visita de Compte a Gran Canaria, en la que nuevamente trató de jugar con el vernáculo deporte, pero aquí la gente ya no le creía sus mentiras. Prometió unas subvenciones que no había dado y los nervios y las ganas de ser libres hicieron el resto.

El propio presidente de la Federación de Las Palmas, Jesús Gómez, pide públicamente la autonomía de la Federación Canaria de la Federación Española de lucha, siendo el primer dirigente que lo plantea ante la opinión pública.

La situación comienza a ser insostenible entre la federación de Las Palmas y la Federación Española y más con la llegada en 1977 de Orlando Sánchez a la presidencia provincial, aunque en Tenerife la elección de Toni Bello, un hombre pro federación española, iba a representar una dificultad más. A pesar de los intentos de Orlando Sánchez porque la federación tinerfeña apoyara la creación de un proyecto en busca de la independencia de la lucha canaria, fue imposible.

En las Palmas en 1978 se creaba ALCA, Amigos de la Lucha Canaria, cuyo objetivo principal era que fuera autónoma de Madrid. Fue esta asociación el embrión de la independencia de la lucha canaria, ya que las disputas entre la federación de Las Palmas y la española eran más frecuentes y el camino de la independencia se había iniciado. Además, se contaba con la Junta de Canarias, entidad preautonómica en el archipiélago, en incluso con la legalidad del Consejo Superior de Deportes, que cuando se intentó expulsar a Orlando Sánchez, a pesar de haber sido elegido democráticamente, lo impidió.

1979-1982

Compte no quería perder la lucha canaria, que le daba recursos finacieros del CSD y el ganar medallas en otras modalidades, gracias a los luchadores isleños, que en esa década eran la base de las selecciones españolas. Se opuso a la idea de autonomía y más de la independencia.

La Federación de Las Palmas se plantó y por el tema económico se iniciaba la ruptura, porque entre las subvenciones prometidas que no llegaban y que la parte mayor de la ficha era para la federación española, acabó por romper la relación.

Esta circunstancia hace que ALCA se transforme en ADELCA en 1979. Esta organización se dedicó desde el principio a recorrer por todas las instituciones en Canarias y Madrid en busca de la independencia de la federación española, a pesar de la oposición de la tinerfeña, con Toni Bello, en la presidencia, en contra. Incluso prohibiendo a sus dirigentes y luchadores acudir a las reuniones convocadas por ADELCA.

La Junta de Canarias se alineaba con ADELCA para tal fin y se convocaba un congreso que al final no llegó a celebrarse. El cisma era total y diferentes equipos y luchadores se desligaban de la federación española y la Junta de Canarias logró que a y través de CSD, lograran ayudas para el pago de la mutualidad los luchadores no pertenecientes a la Nacional y recibieran la primera subvención pública gracias a la presión del ente preautonómico con Juan Santana a la cabeza. La fractura de la lucha canaria era ya un hecho y la intervención política en la misma, también.

El apoyo de ayuntamientos y cabildos, especialmente, en la provincia de Las Palmas además de los medios de comunicación, le dieron un espaldarazo definitivo a ADELCA como la alternativa para llevar a la lucha canaria hacia la independencia de Madrid.

El 7 de noviembre se publicaba un escrito de la comisión negociadora que decía: «Los abajo firmantes, directivos, luchadores, entrenadores y árbitros de lucha canaria, apoyamos la postura adoptada por la mayoría de la comisión negociadora que se desplazó a Madrid para obtener total autonomía de los órganos luchísticos centrales a través de crear una asociación como paso previo para la constitución en su día de la federación autónoma de lucha canaria, auspiciada por la Junta de Canarias y demás entes locales».

A pesar de ello, la Federación Española de Lucha se mantenía en convocar elecciones y varios ayuntamientos nombran a Compte persona non grata. El viaje tuvo la anécdota de que esa comisión que fue a Madrid dormía en hoteles distintos. Unos en hoteles de primera y otros en hoteles humildes. Fue el punto de partida para que su máximo responsable, posteriormente, viera en los medios de comunicación, diferentes facturas de hoteles o locales nocturnos de su etapa de directivo y que terminaba con su credibilidad en 1983. Había gente muy válida, como Borito, Barranquera I o Eligio Hernández, entre otros y de comportamiento intachable. Posteriormente Barranquera I abandonaba dicha asociación.

Acosta queda como presidente del Comité Preautonómico y Curbelo Navarro de la Federación de Las Palmas dependiente de la Española y aceptado por el CSD. El 30 de noviembres se presentan los estatutos del Comité de lucha canaria de Las Palmas como el órgano que sustituía a la gestora de la federación de lucha, aprobado por mayoría de los clubes de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Mientras la prensa tinerfeña seguía al margen de la situación y lo llamaba «un problema de la lucha de Las Palmas».

La federación tinerfeña había prohibido a sus luchadores bregar en Lanzarote o Fuerteventura por alinearse estas islas con los insurrectos de Las Palmas (debió decir Gran Canaria), aunque Juani de la Rosa se lo saltó y animó a más luchadores tinerfeños.

El ministro de Cultura, Herrera Piqué, se interesaba por el problema de la creación de la Federación Nacional de lucha canaria y Curbelo tomaba posesión como presidente de la Federación de Las Palmas, dependiente de la FEL, con la asistencia de Fernando Compte, que llegó en tono conciliador, y recordaba los 14 clubes que le apoyaban en la isla. Compte tenía previsto convocar elecciones a la Regional en agosto, pero el coordinador de deportes de la Junta de Canarias, Juan Santana, declaraba que no consentiría «procedimientos antidemocráticos y si nos obligan, la Junta de Canarias solicitará las transferencias». Curiosamente, de los 17 clubes grancanarios, 9 apoyaban a la Gestora. La creación de dos competiciones en Gran Canaria era inevitable. Compte tuvo que retrasar hasta agosto de 1981 la convocatoria de elecciones, pues la FEL tenía nuevos estatutos, y también porque se había aprobado la creación de un congreso.

En este año, en Madrid se aprobaban los Estatutos de la Federación Nacional de Lucha Canaria y el propio Juan Santana declaraba que Compte no pondría problemas para que los canarios organizaran la lucha canaria, si no querían seguir en la FEL. Por lo que tanto CDS como FEL apoyaban el Congreso de la lucha canaria. La prensa tinerfeña echaba la culpa de la falta de acuerdo entre ADELCA y la Gestora federativa regional a «la intransigencia de Las Palmas» en 1982, mientras se sigue preparando el Congreso de la lucha Canaria, aunque la Junta de Canarias aplaza el mismo que se debía celebrar el 31 de marzo de 1982.