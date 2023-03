Gran Canaria ya tiene sus campeones individuales por categorías

El terrero municipal de Valsequillo fue el escenario del campeonato de Gran Canaria individual, trofeo Canarobra, donde ante una buena asistencia de aficionados, algunos de los mejores luchadores de la isla, hubo algunas bajas por lesión o estar con algún problema físico, intentaron estar entre los dos primeros, para clasificarse para el campeonato regional, donde además del título de Canarias, tiene como premio, viajar con el combinado canario a luchar en Corea durante el mundial de lucha Sirum.

En categoría femenina, en no calificadas, el primer lugar se lo disputaron Ana Santana del Santa Rita Autos Roso y Jennifer Pérez del Unión Gáldar, con triunfo de la primera, que le dio las dos consecutivas. En la final de DC, se enfrentaban las hermanas Ramírez, Olivia y María. Siguiendo la tradición no escrita donde los hermanos no luchan entre sí, María Ramírez levantó la mano de Olivia ante los aplausos de los aficionados. En no calificados masculino, la victoria correspondía al luchador local, Cristo López después de cinco agarradas, donde en la última pudo llevar a la arena a José Mendoza del Unión Gáldar. Con anterioridad, Cristo había dejado también en la quinta, a Javier González, y en la tercera a su compañero de equipo, Leandro González. El luchador galdense tuvo que eliminar a Sony Santana y a Pedro Santana.

Por su parte, los DB ofrecieron un bonito espectáculo en las semifinales y la previa, donde Jonay Moreno, Víctor González, Moisés Pérez, Rafa Santiago y Fran Cazorla hicieron las delicias de los aficionados. En la final, Fran Cazorla, del Castro Morales, se imponía en la quinta agarrada, a Rafa Santiago, del Unión Agüimes Cicar, que lo había intentado varias veces, pero cuando estaban a punto de ser eliminados, el luchador de los teldenses se imponía con una bonita cadera. Por último, en la máxima categoría de destacados A, se midieron Ismael Déniz del Unión Agüimes Cicar y Jonay Alemán del Castro Morales. Ismael le daba la primera a Jonay y en la segunda aguantó sus ataques con una buena defensa para proclamarse campeón