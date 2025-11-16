El Gáldar Ybarra se hace con la segunda plaza al imponerse al Castro Morales

Pedro Reyes Telde Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

Finalizó la primera vuelta de la Liga Insular de Primera Categoría, Trofeo Cabildo Insular de Gran Canaria, con el Almogarén encabezándola y el Gáldar Ybarra en la segunda plaza. Al final de la fase regular los dos primeros se disputarán el título.

En Lomo Cementerio el Castro Morales no pudo con el Gáldar Ybarra a pesar que a los visitantes le faltaba uno de sus DB, Moisés Pérez.

El choque fue emocionante y se decidía gracias a la aportación del DB visitante Kiki Ojeda, que pudo llevar a la arena en la tercera al PA local Kevin Acosta dejando ya la luchada vista para sentencia, a pesar de la oposición del DC Juan Ramón Sánchez, el mejor de su equipo, que con 10-11 llegó a la tercera con el DB Kiki Ojeda, pero prefirió un punto que caer, pensando en el average para la segunda vuelta, y ambos no movieron un brazo, tras haberse derribado con antelación, una vez cada uno, y poner el definitivo 11-12.

Con anterioridad tras el 6-6, el PA Kevin Acosta, el DB Marcos Correia y el DC Juan Ramón Sánchez hacían los puntos teldenses, mientras el PA Alberto Zamora y el DB Javier González los del conjunto norteño. Primero ambos puntales A quitaron a hombres importantes. Kevin con un cango a Javier González y Alberto Zamora a Marcos Correia con una tronchada, 9-9, pero la eliminación del puntal local a manos de Kiki Ojeda, facilitó el triunfo de los galdenses.

En Sardina del Sur, el líder Almogarén se imponía 9-12 al Castillo en una luchada en la que los dos tuvieron la baja de uno de sus puntales C; Rayco Santiago que ya no está en el club por los locales y el Pollo del Callejón por los de Valsequillo.

El encuentro también fue equilibrado hasta la eliminación de los dos PC, Añaterve Abreu e Ismael Déniz por amonestaciones, 8-8. El DB Fran Cazorla se impuso al DC Fredy Segovia, 9-10 y el PB Álvaro Déniz al DA Juan Luis Goya, 8-10. El punto logrado por el PB local Miguel Pérez devolvía la diferencia mínima para los visitantes, 9-10, pero el DC Leandro González dejaba solo al PB local, al doblegar a José Monzón, 9-11. En el duelo de puntales B, Álvaro Déniz conseguía las dos ante Miguel Pérez, 9-12.

Clasificación de Primera: Almogarén, 9 puntos; Gáldar Ybarra, 6 puntos; Castro Morales; 3 puntos; Castillo, 0 puntos.

Segunda

La categoría de plata en su tercera jornada tenía un choque en La Gallera entre los dos primeros, Guanarteme y Unión Agüimes, aunque los del sur sin su puntal Aitor Lorenzo. A pesar de ellos los capitalinos no supieron lograr los tres puntos que le hubieran dejado en solitario liderando la clasificación.

El DB David Medina, primer hombre del Agüimes caía con el PC local Cristo Izquier y subía un 11-8 al marcador y ahí vino la hombrada del DC visitante, Jonay Roque, que llevó a su equipo a lograr un punto importante, imponiéndose al DC Yeray Mayor; al PC Cristo Izquier; a Javier Guedes y con 11-11 se eliminaba por amonestaciones con el peligroso juvenil Soulemane Ndiaye, 12-12.

A Los Guanches de Arucas también se le escapó su primera victoria ante el Santa Rita en Montaña Cardones, tras tener un 11-9 a favor, pero en esta ocasión el hombre decisivo fue el DB Rafa Santiago, que doblegaba, primero al DC Kristofer Santana, posteriormente remontaba en la decisiva ante el veterano DC José Antonio Santana y con 11-11 conseguía también la tercera frente a Omar Thior, 11-12.

En el choque que abría la jornada, el Maninidra no dio ninguna opción al Roque Nublo en el Cruce de Arinaga, donde un gran DC Ancor Martin que pudo con cuatro adversarios, entre ellos los dos DC locales Erik castellano y Bolaños, facilitó el triunfo de los de Ingenio, que cerraba el DC pedro Santana se parándose con el DA local, «Pollo de la Herradura,» 5-12.

Clasificación de Segunda: Guanarteme y Unión Agüimes, 7 puntos; Maninidra y Santa Rita, 6 puntos; Los Guanches, 0 puntos; Roque Nublo, -1 punto.

Tercera

En la cuarta jornada de la categoría de bronce, el líder Castro Morales B, único equipo que lucha sin destacado C, obtenía una cómoda victoria en el Doctoral por 8-12, donde Yenedey Gil con cuatro tumbados ponía el marcador 4-10 y Yeday Suárez remataba la faena con los últimos puntos. Por parte de los locales, solo Roberto Alonso que realizó cuatro puntos y el DC Ramón Perdomo con dos, opusieron resistencia.

El Tinamar en Gáldar bajaba de la nube al Ajódar y le derrotaba por 9-12, en un choque equilibrado hasta el 9-9, pero el tridente del equipo de San Mateo, los DC Jonathan Suárez y Néstor Vega con el apoyo de José Santana, dejaron fuera de brega al del conjunto norteño con los DC Airam Gordillo y Yeray Hernández junto al no clasificado Josué Monzón, subiendo el definitivo 9-12.

Por su parte el Adargoma lograba su primera victoria a cuenta del Vecinos Unidos al que se imponían por 12-8. El electrónico llegó a estar 9-8, pero entre el DC Kilian González junto a Aaron Dávila y Mousa Mbaye, pusieron el marcador final.

Clasificación de Tercera: Castro Morales B y Tinamar, 9 puntos; Unión Sardina y Ajódar, 6 puntos; Vecinos Unidos y Adargoma, 3 puntos; Unión Doctoral, 0 puntos.