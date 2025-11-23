El Gáldar Ybarra, nuevo líder de la liga de Primera Categoría en Gran Canaria

Pedro Reyes Valsequillo Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

La primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Insular Cabildo de Gran Canaria de Primera Categoría registró el triunfo del Gáldar Ybarra en Valsequillo ante el Almogarén (11-12) por lo que los norteños son los nuevos líderes y han impedido la clasificación para la final de los locales, algo que hubieran alcanzado en caso de triunfo.

Con un José Manuel Hernández donde no cabía ni un alfiler, llenazo impresionante, y el homenaje que el club le hacía a Ninfa Moreno Mis tacones en los terreros, se iniciaba un encuentro de más de dos horas y cuarto de duración, con algunas agarradas interminables en la parte final y en la que los DB galdenses fueron claves en el triunfo al dejar fuera de brega a los dos PC locales y que remataron con la separada entre sus hombres más importantes.

Tras el 3-0 de los de casa, los norteños pusieron en brega al DC Oliver Sánchez, Leandro Contreras y Nbiaye, que empataban el choque (3-3). Sony Santana y Alejandro Landaeta volvían a poner a los suyos por delante (5-3), pero entre Nbiaye, el DC Mansour Sonko y el DB Javier González voltearon el marcador (5-7). Kevin Hernández y el Pollo del Callejón VI Cristo Hernández lograban la igualada (7-7).

La eliminación del PC local Ismael Déniz ante el DB Alejandro Mendoza comenzó a decantar la balanza para lo visitantes (7-8) y se acentuaba cuando el PC local Callejón VI no podía con el DB Kiki Ojeda y se eliminaban (8-9). El DB Javi González y el PA Alberto Zamora aumentaban la ventaja que recortaba el PB local Álvaro Déniz (10-11).

El duelo entre los primeros hombres de cada conjunto, el PB Álvaro Déniz y el PA Alberto Zamora, fue una batalla de poder a poder, que terminaba en 11-12.

En el otro choque, el Castillo sigue sin puntuar, al caer con el Castro Morales 8-12 en una luchada en la que la plana mayor de los teldenses fue superior a la de los de San Bartolomé, aunque luchen en Sardina del Sur. Tras el 8-7 después de la separada entre el PC Añaterve Abreu y el DB Marcos Correia, los visitantes, el tercer aspirante a ser finalista, de carrerilla y con un parcial de 0-5, se hicieron con los tres puntos, por la labor del PA Kevin Acosta y los DB Jaime Rivero y Francisco Luis Santana (8-12).

Clasificación: Gáldar Ybarra y Almogarén, 9 puntos; Castro Morales, 6 puntos y Castillo 0 puntos.

