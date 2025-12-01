La VI edición del Torneo del Fajín exhibe a los futuros puntales en Vecindario

Gran Canaria obtuvo los títulos de infantiles y benjamín femenino. Paola Cazorla, Valeria Lajo y Diego Mendoza, campeones de Canarias

Posado de los ocho campeones de Canarias tras la celebración del evento luchístico.

La fase final del Torneo del Fajín de la Fundación CajaCanarias se ha convertido en el Campeonato de Canarias individual de las categorías de base y se ha celebrado durante el fin de semana en Vecindario, tras haber pasado por cada isla las diferentes fases insulares y de clasificación, con una participación de más de 1000 niños y niñas de todo el archipiélago.

El sábado se otorgaron las últimas plazas para las finales del domingo y que fueron televisadas por el programa Terrero y Gloria de la Televisión Canaria.

En esta edición los participantes salieron a la arena ataviados con las equipaciones de sus respectivas islas, no de los equipos a los que pertenecen.

En prebenjamín femenino Naroa Carmona, representante de Fuerteventura, se imponía a Eliana González de Tenerife. En esta categoría la lucha más espectacular fue para Dania Lorenzo, de La Palma.

En prebenjamín masculino, el tinerfeño Larey Expósito lograba el título después de deshacer un empate a luchas con el grancanario Alain Sánchez. La lucha más espectacular recaía en Yazan Gotera de Fuerteventura.

En benjamín femenino la grancanaria Paola Cazorla, después de acceder a la final previo pase por la repesca y como subcampeona de Gran Canaria, se proclamaba campeona regional al vencer a la palmera Tayri Simón en la final.

En esta categoría la lucha más espectacular se la adjudicó Alejandra Acosta, representante de La Palma. En benjamín masculino, el majorero Nico Doble se imponía a Raúl Molina, de Tenerife.

La lucha más espectacular se la llevaba el palmero Thiago Rodríguez.

En alevín femenino, final tinerfeña, donde Davinia Carballo doblegaba en la segunda agarrada a Eylin Arzola.

La lucha más espectacular fue otorgada a Yaneli Ruiz de Fuerteventura. En alevín masculino, el majorero Althay Hernández lograba su tercer Fajín Regional al superar a Gerard Fernández de Tenerife. La lucha más espectacular sería para Alen Lorenzo, de La Palma.

En infantil femenino, duelo de grancanarias, en el que Valeria Lajo pudo con Omayra Granados. La lucha más espectacular fue realizada por Zayara García, representante de La Palma.

En infantil masculino, el también grancanario Diego Mendoza, derrotaba al majorero Airam Ruiz. La lucha más espectacular tuvo en Miguel Ramírez, de Gran Canaria, a su ganador.

En la entrega de trofeos estuvieron presentes Araceli Reymundo, vicepresidenta de la Fundación CajaCanarias, Fernando Sánchez, director de Comunicación, Imagen y Relaciones Institucionales de la Fundación CajaCanarias, Julio Ojeda, concejal de Deportes de Santa Lucía de Tirajana y Enrique Rodríguez, presidente de la Federación Insular de Gran Canaria.

