Confidencias, anécdotas y vivencias del Faro de Maspalomas

Uno de los mejores luchadores de la historia y un hombre que aportó mucho a la cultura canaria fue José Rodríguez, el Faro de Maspalomas. Luchó hasta los 50 años y levantó el arado hasta los 74 por todas las islas.

Fue un hombre de una fuerza descomunal y se dice que, en la votación de 1946 para la manera de realizar el agarre, la zona norte de Gran Canaria votó mayoritariamente a mano abajo, para evitar que el agarre a mano metida, donde era invencible.

CANARIAS7 ya publicó detalles de su vida el domingo 30 de mayo de 2021. Ahora se complementa con historias y anécdotas, contadas por personas muy cercanas durante diferentes épocas, como Juan Cubas, Alfredo Ayala, Eligio Hernández o Juan Coruña.

Juan Cubas estuvo muy cercano al Faro en sus últimos años de vida. «Conocí al Faro de niño. Yo era una rabuja y una mascota en la lucha», evoca.

Lo admiraba en demasía: «Era muy apreciado, ya que nunca se negaba a colaborar en los homenajes. Iba siempre a levantar el arado. Si la persona era pobre, le entregaba todo el dinero que recaudaba. Era humilde y siempre dispuesto a ayudar. Un amigo colaboraba con una camioneta, para llevar el arado de un lugar a otro. Un día levantando el arado, un alemán le dijo que él también lo levantaba, salió a intentarlo y no pudo. El Faro además ese día puso a un niño en el arado, era un espectáculo», recuerda Cubas.

Su estancia en el hospital en Madrid, por su cáncer de garganta, tuvo un momento curioso. «Su hija me comentó que su padre estaba nervioso, porque le daban poca leche en la clínica para lo que él tomaba. Hice una llamada, contacté con el responsable y, al final, terminaron ofreciéndole cuatro litros de leche al día. No era lo único que tomaba en gran cantidad. Cuando levantaba el arado en la granja del Cabildo, que había una representación de las destilerías de Arucas y Telde, tomaba ron en cantidad. Podía beberse hasta dos botellas, como quien se toma un refresco», detalla.

Recuerda emocionado la visita que le hizo antes de fallecer: «Dos semanas antes de morir, fui a visitarle al Ejido, con Eligio Hernández, y me hizo señas de que quería hablar conmigo. Me contó que me apreciaba mucho y lo tomaba como una despedida, porque sabía que le quedaba poco tiempo. 'Eres un buen amigo', me dijo, se levantó, me dio un abrazo y se despidió en la puerta, jamás olvidaré ese instante».

En su carrera luchística tenía luchadores encontrados: «Le vi luchar casi en el final de su etapa como bregador, pero me habló de lo encontrado que era Manuel Marrero, Pollo de Buen Lugar, Pepe Araña, Pollo de Arucas, Camurrita o Cubanito II, aunque siempre comentaba que a mano metida no había quien pudiera con él».

El momento más dramático de su vida lo vivió entrenando con su hijo, que también medía dos metros. «Le hizo un sacón de aire, no midió bien y se le rompió el cuello en la caída. Eso le llevó a dejar la lucha muchos años, cogió una depresión y costó mucho que regresara. Incluso no defendió su título regional que ostentaba desde 1944, aunque ese regresó años más tarde, fue de manera intermitente y sin ser el mismo de antaño».

«El tema de su hijo me lo contó a mí personalmente. Se vino abajo. Crió a un nieto, ya que la situación de esa hija era difícil y había una persona que quería que se lo entregara. El Faro la convenció para que el nieto se quedara con él», añade.

Otro buen amigo suyo fue Alfredo Martín, El Palmero: «Viajaba mucho con él o con el Pollo de Arrecife por las islas, a los homenajes y grandes eventos. No hubo luchador y persona más noble que el Faro. Incluso si un luchador se iba casar, intervenía para que ganara dinero».

El Palmero le contó una vez una historia sobre un Hércules que le fascinó: «Vino un circo con un forzudo que levantaba las pesas y desafió al público presente, a ver quién se atrevía con ellas. Salió y lo hizo con una sola mano. Su fuerza era impresionante. Luchaba por cadera, sacones de aire, contraburras. A mano metida no le duraba nadie y eso que no era un luchador de gran técnica».

Se preocupaba mucho de sus tierras: «Tenía una finca con vacas y eso le ponía a veces nervioso por las cosechas o los animales. Su fuerza era desmedida. Podía caminar con cargando con tres sacos de 50 kilos cada uno. Eso era un juguete para él. He visto en mi vida luchadores muy fuertes, como el herreño Paco Padrón que levantaba un bidón de 200 litros, pero lo de Pepito no tenía nombre».

Se le hizo un homenaje en el pabellón de deportes, después de la operación de la tráquea, realizada para que pudiera hablar. «Eligio Hernández, consiguió las 50.000 pesetas que costó. Me senté a su lado, y vino un periodista que estaba empezando en la lucha canaria, y que no sabía nada todavía, para que me fuera del sitio y el Faro le soltó una mirada fulminante que fue suficiente para que se marchara y que me dejara allí tranquilo con él».

Cubas sigue hablando con admiración. «Fue de las personas más fuertes de Canarias. El arado que levantaba no tiene nada que ver con los que se levantan hoy. Su fortaleza era natural y a veces se acomplejaba de ello porque en ocasiones iba destapar algo e igual lo rompía, de la fuerza que tenía y eso lo cohibía en muchas ocasiones».

El Faro era, además, un hombre de comer y beber en exceso: «Su naturaleza era de estar delgado a pesar de lo que comía. En la finca se bebía un balde de leche. En mi vida he visto una persona que tomara leche y ron como él. Fue como Pepe Cañadulce, porque te lo encontrabas en todos los lugares».

Culminaba Cubas su relato, con algo de la parte deportiva y el nieto que crió. «No entrenaba demasiado, ya que la preparación la hacía en la finca trabajando».

Sobre su nieto, que de alguna manera adoptó, cuando ya se hizo mayor, añade: «De alguna manera no lo trataba bien y eso le mataba. Tuve que ir a hablar con él y le dije que cambiara su actitud, que su abuelo no quería darle un guantazo y echarlo a rodar. Le pedí que se comportara y lo tratara mejor de lo que estaba haciendo. Parece que le hizo cambiar de idea».

Quiere que se le reconozca más su labor. «Al Faro deberían hacerle un monumento como luchador, ya lo tiene como levantador del arado en Telde. Creo que no tiene ni una calle y si alguien de lo merece es el «Faro de Maspalomas», sentenciaba.

Eligio Hernández también fue buen amigo del Faro y contaba esta historia sobre el mítico luchador. «Esto me lo contó Esteban Sosa, el secretario de mi juzgado, que fue presidente de la Federación de Las Palmas. García Escámez era el capitán general de Canarias y el poder económico en las islas. Prácticamente en esos años era un virrey y le gustaba la lucha. Cuando El Corredera mató al Carnicero, por el camino y con la pistola escondida, se encontró con el Faro, que era muy ingenuo, y le pidió que lo acompañara, así que cuando se produjo el asesinato, el Faro estaba presente y les condenaron a 30 años de prisión. Se organizó un encuentro entre Tenerife y Gran Canaria de lucha, pero fue Esteban Sosa a hablar con él a Santa Cruz, porque su selección tenía un equipazo con Carampín, Camurria, el Pollo de San Andrés entre otros y Gran Canaria, sin el Faro, estaba muy debilitada. Escámez preguntó que le pasaba al Faro- él había firmado su sentencia- y le contesta que estaba en la cárcel. Inmediatamente llama al gobernador civil de Las Palmas para que le lleven al Faro a Tenerife. Allí, casi sin entrenar y no muy bien alimentado, él solo ganó la luchada. Cuando García Escámez le dio la copa, después, lo indultó ya que tenía poder para ello».

Otra persona que aporta fue Alfredo Ayala. Sobre la luchada organizada en el Estadio Insular para ayudar a la UD Las Palmas tras el segundo ascenso, Alfredo, contaba esos instantes, como si la estuviera viviendo. «El ambiente fue increíble. En la puerta de la Grada Curva, mi padre dio orden de que no entrara el Faro de Maspalomas, pues daban 25.000 pesetas de la recaudación, a quien levantara el arado de Hermenegildo y estaban seguros de que nadie lo haría, aunque era mucho más pequeño que el del Faro. Mi padre les dijo a todos los porteros que si aparecía el Faro, no lo dejaran pasar hasta que acabase el número del arado. Una vez finalizado, fue a la puerta y lo dejaron entrar, abroncando a los porteros por impedir la entrada a un luchador tan famoso. El dinero quedó para la UD Las Palmas».

Juan Coruña también lo recuerda con cariño. «A veces iba la lucha y cuando me veía solía decir 'hoy si vamos a ver lucha' y, la verdad, que eso me llenaba de orgullo».