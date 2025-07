Castro Morales y Tinamar, finalistas del Dielca de Tercera Categoría

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 20 de julio 2025, 19:49 Comenta Compartir

El Castro Morales y el Tinamar se han clasificado para la final del Dielca de lucha corrida de Tercera Categoría, a disputar el próximo viernes, al imponerse en la vuelta de las semifinales a Los Guanches (18-12) y al Unión Sardina (18-15) respectivamente.

El choque que se presumía más igualado era el de San Mateo, al que el Unión Sardina acudía al Pedro Cano con una ventaja mínima de 18-17. La luchada no pasará a la historia por su calidad, ya que, salvo escasas agarradas, fue para un espectador neutral un tanto aburrida, ya que muchos luchadores se preocupaban más de no caer que de intentar derribar al contrario. Todo esto al margen de las numerosos eliminados por amonestaciones.

Ampliar Pardelera de Ndour, en una de las pocas acciones vistosas en San Mateo.

Los de las medianías empezaban mal (1-5), pero la salida de hombres importantes volteaba el marcador (7-5). Saúl Ramírez daba un nuevo impulso a los suyos (11-7), pero la entrada del mejor luchador visitante y el más espectacular, el DC Yakhya Ndour, llevaba a igualar el marcador (12-12).

Dos agarradas de eliminados ( (14-14) ponían el choque en el momento decisivo.

Álvaro Vega, aprovechando su poderío físico, conseguía ventaja para los locales ante Guanhaben Vega (15-14) y llegaba el momento cumbre con el enfrentamiento de los dos mejores luchadores, los DC Jonatan Suárez y Yakhya Ndour. El grancanario se tomaba la revancha de la ida y con una tronchada sorprendió al bregador del conjunto sureño y dejaba el triunfo encaminado para los suyos (16-14).

Ampliar La igualdad predominó durante la luchada.

Álvaro Vega imponía nuevamente su poderío y dejaba fuera de brega por amonestaciones al DC Fran Ramos (17-14) y Jonatan Suárez se eliminaba con Raúl Santana (18-15) llevando al Tinamar a la final.

Pulso decantado

En la otra semifinal con un 10-18 de la ida, estaba todo muy a favor del Castro Morales que pronto encarriló el choque y la clasificación, con otra particular marca, que todos los puntos fueron realizados por luchadores juveniles, algo que no es la primera vez que lo logran esta temporada. No hizo falta que los seniors colaboraran.

El encuentro comenzó igualado hasta el 6-5, cuando Eduard Estivill por los locales, llevó la voz cantante. La salida a silla de Paco Luis Santana y Yenedey Gil, con seis puntos de manera consecutiva, ya lograba la clasificación para los locales (12-5). Con Kristofer Santana y el DC Pablo Guillén por el conjunto de Arucas, se mantienen las distancias (14-7), pero la vuelta de Paco Luis Santana a silla conseguía los cuatro puntos que faltaban, derribando a la plana mayor de los norteños, dejando el marcador definitivo y metiendo en una nueva final a los de Jaime Rivero (18-12).