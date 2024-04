Antonio Cruz, el puntal B que pudo tumbar a los más grandes

Durante las fiestas del Cristo de La Laguna, el ayuntamiento de dicha localidad tinerfeña distinguía en 2018, y por su dilatada carrera deportiva y aportación al vernáculo deporte, al exluchador Antonio Cruz. Antonio Cruz fue uno de los más importantes puntales tinerfeños de la década de los 70. Siempre fue el primer hombre de los equipos en los que luchaba, a excepción de la selección de Tenerife, en la que disfrutó de una etapa dorada, con muchos de los mejores bregadores de siempre como Barbuzano, Valencia, Parri, Melquiades, y un largo etcétera. Casi toda su carrera la realizó en Tenerife, aunque estuvo un tiempo también en La Palma. Fue mandador de varios equipos y directivo de la federación tinerfeña de lucha.

«Empecé de niño, ya que mis tíos eran luchadores e iba a verlos con frecuencia cuando luchaban y lógicamente me entró el gusanillo de la lucha y ya me quedé allí, en el Hespérides. Fue el equipo en el que di mis primeros pasos y me mantuve varios años. De ahí pasé al conjunto del barrio de Jardina, donde también defendí esos colores varias temporadas, todavía en edad juvenil. De senior marché al Esperanza, con el Palilla y algunas temporadas más tarde, a Tegueste, el célebre equipo en Tegueste con el Palilla también, Sito y un año con Barbuzano. Luché en La Palma y finalicé mi carrera deportiva en el Canteras. Como luchador estuve 34 años en activo ya que empecé con 10 años y me retiré con 44 años», recuerda sobre su trayectoria.

Tiene muy claro el luchador que más le impresionó en su etapa en activo: «Fue Barbuzano, por su manera de luchar, aunque hubo varios como Vicente Alonso, el Parri o Loreto IV, que fueron grandísimos puntales, que han dado mucho a nuestro deporte y que también hay que destacar».

Sus mejores momentos fueron especialmente con los títulos logrados en algunos de los diferentes clubes en los que estuvo: «Alegrías tuve muchas, como era cada vez que ganaba un campeonato, como con el Tegueste cuando el Verga tiró a Melquiades. También el título con el Esperanza lo recuerdo con mucho cariño. En realidad, cada campeonato logrado era un momento de muchísima felicidad y que siempre será recordado. Son instantes que los luchadores siempre tenemos presentes».

La parte triste, las lesiones: «Me impedieron seguir luchando, y eso me llamaba la atención. Es lo peor de la lucha, aunque de verdad, instantes tristes, tristes, no recuerdo demasiados, ya que siempre intenté estar lo mejor posible en todos los equipos en los que luché».

Su máxima categoría alcanzada fue la de puntal B Regional: «Agarré con todos y a veces me tiraban a mí y otras era yo el que los llevaba a la arena».

Hablar de luchadores no es algo que le agrade nombrar, ya que no quiere molestar a nadie, ni que se puedan sentir agraviados, pero responde cual fue el más complejo al que se tuvo que enfrentar: «El más difícil con el que tuve que medirme, no fue uno solo, son varios, porque había un buen número que eran muy complicados tumbarlos, aunque Santiago Ojeda tenía una tremenda fortaleza, de los que más potencia atesoraba».

Seigue yendo a los terreros

A su edad mantiene vivo el interés por el vernáculo deporte, asistiendo a los terreros: «Sigo la lucha y voy ahora cada vez que puedo. Es una época distinta, ya que cada uno lo ve de una manera y no es parecida a la que viví y disfruté, ni mejor ni peor, solo diferente. Hay buenos luchadores en todas las épocas. Para mí la diferencia más grande que existe es que uno luchaba en campos de tierra, de arena, descubiertos, con problemas para ducharte, y mira ahora los pabellones que tienen. Nosotros a veces no teníamos donde entrenar, porque no había donde hacerlo y mira ahora que en que instalaciones se puede luchar. Esa es una de las grandes diferencias con los años en que estuve bregando».

«Los entrenamientos eran tres veces en semana. Un día corrías y dos hacías pantalón. Eso del gimnasio, como se ve ahora, no existía en mis años. Con el pantalón ya cogíamos una buena preparación física, pero es algo que hoy brilla por su ausencia», reconoce.

Sobre las sorpresas en las agarradas que tuvo, expone: «No sé si tiré a alguien que no se lo esperaba. No lo puedo asegurar, pero recuerdo medirme con todos, caer y tirar a alguno y quizás no pensaba que lo hiciese. A mí me ha pasado en alguna ocasión, que he caído con hombres que no creía que me tumbaran, para no nombrar a nadie, y supongo que alguno de los grandes, cuando cayeron conmigo, posiblemente, tampoco lo esperaban».

Se le preguntaba a qué luchador le hubiera gustado vencer y que no lo hizo, y tuvo una respuesta muy diplomática: «Luchando los tiré a todos, aunque también me tiraron a mí, por eso no recuerdo alguien que me hubiera gustado derrotar, porque lo hice con todos, al igual que hicieron conmigo».

Su agradecimiento a la lucha canaria es explícito: «La lucha me dio la posibilidad de hacer lo que me gustaba. No conseguí con ella ningún puesto de trabajo, como ocurría en mis tiempos, pero hice una cosa que me agradaba y además me ayudó a tener muchos amigos».

«El entrenador del que mejores recuerdos tengo fue al final de mi carrera, ya que no tuve entrenadores. Al principio en Tegueste, estuve con Nicolás Alonso y en Las Canteras con Chicho Ramos, por último y poco más, ya que entrenadores no había muchos, aunque yo de la persona que más aprendí fue del Pollo del Estadio, cuando empecé, que iba por mi casa a buscarme para que fuera a entrenar», añade.

Ganchillos y atravesadas

Sobre su técnica, esto especifica: «Las mañas que me gustaba eran los ganchillos y atravesadas. Creo que la atravesada y la pardelera es lo mismo, aunque hay personas que opinan que son diferentes, pero pienso que es igual, solo que en algunos lugares se llama atravesada, como en Tenerife, y en otros pardelera».

Su época en los banquillos, comenzó pronto: «Al terminar mi etapa de luchador, saqué el título de mandador y estuve en al Llano del Moro, con el que fuimos campeones de Canarias, con Aday Barbuzano en el equipo. También en el Jardina, incluso en Tegueste estuve una temporada y algún equipo más. De entrenador lo pasaba peor que cuando luchaba, porque había que sacarle el sombrero a la gente y eso no lo llevaba bien, mucho peor que cuando bregaba. Tienes además que dedicarle mucho más tiempo que como luchador, quitárselo a la familia. Todos los días tienes que estar al pie del cañón y es una dedicación mucho mayor».

La preparación física es una de las cosas que más ha evolucionado, en el mundo que conoció. «Ha cambiado todo. La verdad que la lucha era calentar un poco, correr y mucho pantalón, ahora ha variado todo y pienso que hay demasiado gimnasio y menos pantalón y eso está influyendo en la manera de luchar. Se están perdiendo mañas porque no se practican. Antes el pantalón era la base, tanto de la técnica como de la física y ahora no. Se va demasiado al gimnasio y eso ha hecho que la manera de luchar cambie un poco y como consecuencia, se están perdiendo mañas. Son épocas distintas, no es que una sea mejor que otra, solo, maneras diferentes de hacerlo ya que ha sido la evolución de la propia lucha canaria».

Trata de explicar la razón por la cual se ven pocos luchadores retirados en los campos de lucha. Parece que no va con él. «Voy a los terreros a ver luchas, de varios equipos, aunque más al del Tegueste. Ignoro la razón por la cual los veteranos no se pasan por ahí, por qué no van, ya que lo hago constantemente y de manera frecuente. Reconozco que a veces se te hace pesado, llegas a casa, estas descansando, sentado y salir, coger un coche para ir a un lugar, a ver una lucha, en algunas ocasiones, cuesta. A pesar de ello, intento ir cada vez que puedo, eso sí con un amigo, de paso pararnos a comer algo».