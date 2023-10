La lucha hace 50 años. Segundo semestre

Hace 50 años la actividad en el vernáculo deporte seguía siendo intensa en la provincia de Las Palmas, y para el segundo trimestre, nos hemos apoyado principalmente, en el Eco de Canarias y su redactor, Alfredo Ayala, para comentar que acontecimientos fueron los más destacados.

Julio

Comenzaba el mes con un interesante choque de selecciones Tenerife y Gran Canaria, donde la selección juvenil grancanaria empata en Tenerife, tras dos encuentros consecutivos. En el primero pierde 14-9 y en el segundo, gracias a un gran Tonono, logra vencer por 12-14.

La campaña del ayuntamiento capitalino Verano y deporte, incluye a la lucha canaria entre los deportes que se ofrece para la iniciación a los niños de Las Palmas de Gran Canaria.

Intensa actividad cada fin de semana, aunque algunos choques no se celebran por causas como que uno de los equipos llegó tarde, o que el club se despistó con el día en que tenían que luchar o incluso cambian de fecha, no avisan y despistan a los aficionados. Jesús Gómez y su equipo, trabajaba a destajo para darle mayor seriedad a la lucha, pero algunas costumbres del pasado, todavía costaba desterrar.

Se siguen incrementando poco a poco los equipos en Gran Canaria donde nacen el Maspalomas y Unión Pastores.

Una entrevista con Antonio Molina Diaz sirve para conocer como era la lucha en el Sahara, sus problemas y polémicas, que no eran diferentes al resto de islas.

Las viejas glorias de la lucha comienzan su preparación para participar en un choque homenaje al Faro de Maspalomas, ya que lo de principio de año fue una luchada para recaudar fondos para su enfermedad, pero ahora se le prepara el homenaje que se merece y grandes como el Palmero, Artillero, Pepe Araña, Pollo de Buen Lugar, Orlando Sánchez, el Guajiro, Pollo de Máguez, Pollo dela Plaza o Pollo de Arrecife entre otros, quieran estar en buena forma para ese choque del que se desconoce todavía el rival.

El Bentejui reforzado tuvo diez efectivos solo.

La pasividad ya existía, aunque en menor medida. Hubo quejas de aficionados porque en el duelo entre Santiago Ojeda y Segundo Lorenzo, no se mueven en las dos primeras agarradas. En la tercera, el Pollo de Valleseco contrea a Ojeda.

Uno de los luchadores destacados de la época, era Felipe González «el superdotado del sur» que, en su estancia en Tenerife, no había rival que se le resista.

El Faro de Maspalomas sique siendo noticia porque acude a Madrid a la revisión por su operación de cáncer de garganta, mientras que el Maninidra realiza un homenaje a su presidente, Manuel Trujillo «Barranquera I».

Llega la selección de Venezuela para efectuar diferentes encuentros en las islas y el primero es en Vecindario contra el Unión Sardina, con victoria de los locales.

El verano aumenta las luchadas en Fuerteventura y algo en Lanzarote por las diferentes fiestas en dichas islas. En Gran Canaria, hay una gran actividad luchística cada fin de semana con una media de 16 luchadas.

Agosto

La selección de Venezuela dado el nivel de su debut, comienza a reforzarse para luchar con los equipos en Canarias. Contra el Adargoma, contrata a Miguel Primera y Panchote. La luchada la acabó perdiendo 12-9 y además con incidentes. Posteriormente se desplazaron a Fuerteventura y también cayeron 12-9, aunque la luchada tuvo mucho retraso, porque los refuerzos del combinado venezolano venían del Aaiún.

Se proyecta una Ciudad Deportiva en Santa María de Guía, que contará con campo de lucha. Asimismo, se disputa el choque de rivalidad con el Unión Gáldar por las Fiestas de la Virgen, una luchada que siempre fue tradicional en esas fechas desde siempre.

Mientras Salvador Sánchez «Borito» pide que haya un equipo peninsular de lucha canaria, en un artículo en la revista «Artes marciales» del mes de mayo, donde solicita que, si se enseña lucha sambo, olímpica y grecorromana en Canarias, también se haga lo mismo en la península con la canaria.

Los colegiados, Juan González, Leocadio García y Juan Miranda, fueron sancionados por llegar tarde a sus luchadas. Tres de una tacada no era una cosa muy normal.

En contra de lo que ocurría en Fuerteventura y Gran Canaria, hay un decaimiento de la lucha en Lanzarote, donde solo la selección luchó competiciones provinciales y el delegado de EFYD, abogaba por trabajar la base para el futuro. A pesar de ello, se seguía en fiestas organizando luchadas con equipos de fuera de la isla.

Ayala entrevista a Jesús Gómez.

Septiembre

El luchador Clemente Socorro agrede al árbitro del Adargoma Maninidra, donde Valencia, que reforzaba a los de Ingenio, le dio el triunfo en las dos luchadas. Al mismo tiempo, los Guanches se proclamaban vencedores de la copa Gran Canaria, al derrotar en la ultima jornada al Vencedor, que solo se presentó con ocho hombres y Coruña lesionado.

El Maninidra va a la isla de los volcanes, a luchar contra la selección de Lanzarote y el público no va a la primera luchada, porque entendían que los grancanarios no tenían hombres que llamaran la atención por su poderío. Los sureños ganaban 10-11 y para el segundo choque, hubo lleno en las gradas y acabaría en empate. No hay enemigo pequeño, escribía Alfredo Ayala en su comentario.

Barranquera I, en representación de los clubes de la isla, solicita a la Federación Española de Luchas, le conceda la medalla de plata a Vicente Román, el preparador guiense por su labor en el norte de la isla y en el Sahara. A la vez se perfilaba el homenaje popular al Faro, el 21 de octubre en Telde con un Maninidra y Castro Morales, reforzados por los mejores luchadores además de las viejas glorias, invitadas para una exhibición.

Octubre

El mes se inicia con al anuncio del gran Paco Molina, «Molina II», comunicando su retiraba, a la vez que la rivalidad entre Segundo lorenzo y Santiago Ojeda iba en aumento, lo que llenaba los campos donde intervenían. Los juegos escolares tienen lucha canaria en Arucas y comienza la copa presidente del cabildo.

El homenaje al Faro de Maspalomas pasa primero del 21 al 28 de octubre y finalmente al 1 de noviembre. Se confirma, además, que no será un encuentro norte sur, como algunos deseaban, sino un choque Castro Morales y Maninidra, eso sí, con refuerzos.

Tero Brito desde Fuerteventura escribía sobre la decadencia de la lucha canaria en la isla a pesar de celebrarse luchadas en todas las Fiestas. Por su parte en Gran Canaria, se presentaba el Bentejuí, un nuevo equipo capitalino que se le pudo ver en la luchada de las Alcaravaneras por el día del Ahorro.

La muerte de Antonio Ayala, el maestro de periodistas y uno de los impulsores de la lucha canaria en las décadas anteriores, hizo correr un río de tinta y manifestaciones de dolor desde toda España.

Noviembre

Llegan a la isla numerosas distinciones a Antonio Ayala por parte de algunas federaciones nacionales, demostrando su importancia dentro de la información deportiva.

Los mejores luchadores se medían en el homenaje al Faro de Maspalomas en el Hornillo de Telde encuadrados dentro del Castro Morales y Maninidra.

La prensa se hace eco de artículos donde se critica que los clubes gasten el dinero en buscar puntales y casi siempre de fuera, y no en promocionar la base, donde se tiene a la gente joven olvidada.

Comienza la competición escolar, cuyos choques son los sábados a las 9:30 horas en la trasera del nuevo campo España y en el colegio de Ciudad Alta. También se inicia el curso de monitores. La mano de Jesús Gómez sigue mejorando el vernáculo deporte.

Una de las agarradas en Las Alcaravaneras en 1973.

La lucha en el Aaiún prosigue a buen ritmo, ya que además de la liga propia, diferentes equipos durante el año los visitan, además de los grandes puntales, para reforzar a los conjuntos locales. En esta ocasión fue el Guanarteme el que viajó al antiguo Sahara español. Los resultados fueron 12-10 y 9-12, una victoria para cada uno. Chago Morales y Miguel Ángel Tejera por los grancanarios y Roberto Martin «el mocho», Camacho y Paco Montesdeoca «el peluquero» por los locales, fueron los más destacados.

Diciembre

La lucha canaria está presente en los juegos deportivos de la Zona Aérea de Canarias con triunfo para el equipo del ejército de tierra.

Críticas a Fernando Compte, presidente de la española, que se olvida, en una entrevista en televisión de la lucha canaria y leonesa, además de que intenta promocionar solo una el sambo que llevaba poco tiempo en España. Esta situación hace intervenir a Jesús Gómez. El presidente de la federación de Las Palmas entra en escena y se queja que la lucha canaria va a remolque de las otras luchas de la federación española y que tratarán de conseguir que la lucha canaria sea declarada lucha nacional como el resto. El inicio de la independencia de la lucha canaria de la nacional, comienza su carrera.