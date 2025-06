Lionel Morales roza el podio en el estreno de la Serie Mundial de Paratriatlón

CANARIAS7 Lanzarote Lunes, 9 de junio 2025, 18:33 Comenta Compartir

Lionel Morales ha conseguido acabar en la cuarta posición en el estreno del Mundial de Triatlón celebrado este fin de semana en Taranto, Italia.

Tras acabar la prueba italiana, Morales explicaba que «acabamos de terminar la primera prueba internacional de una Serie Mundial en Taranto, Italia. Primera internacional de este año que he hecho y he acabado en un cuarto puesto. Al principio, la sensación era buena menos en carrera porque estoy medio lesionado. Tengo inflamación de la rodilla porque me caí en Lanzarote entrenando y llegué a la prueba de Italia justito, pero bien. En todo momento iba en zona de podio, pero me adelantaron en la transición de la bicicleta a la carrera a última hora y ya no pude recuperar. A pesar de todo, estoy bastante contento con el rendimiento para estar en los inicios de la temporada», concluye el paratriatleta conejero.

Lionel Morales obtenía la cuarta plaza en su categoría PTS2 tras emplear en la prueba un tiempo de 1:16:02. Por delante se posicionaba el italiano Gianluca Valori (1:14:40), quedando la segunda posición para el francés Jules Ribstein (1:11:15) y el primer puesto para el estadounidense Mohamed Lahna (1:10:41).

El triatleta conejero hacía el segundo mejor tiempo en el agua (12:09), tan solo por detrás del francés Ribstein (11:05) y. ya en la primera transición empezaron las diferencias que terminarían de confirmarse en la T2.

Para Morales «es el primer paso de una temporada que va a ser larga y acaba de empezar. A ajustar cosas y a seguir luchando. Desde Italia nos vamos a Besançon, en el este de Francia, donde vamos a disputar el Europeo, arranque de la temporada internacional», concluye el deportista de Lanzarote.

