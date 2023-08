Laura Sánchez, una visión igualitaria y actual en la directiva del CV Guaguas

Se inició en el voleibol en el colegio Claret. Antes de acabar sus estudios, Juan Manuel Campos la fichó para el JAV Olímpico, donde estuvo en varias categorías, y consiguió debutar en la Superliga. Pero sus estudios al más alto nivel de la ingeniería industrial le privaron de seguir compitiendo. Hoy, Laura Sánchez, recuerda su encuentro con Juan Ruiz, presidente del CV Guaguas, tras el regreso a lo grande del club, «Juan conocía mi pasión por el voleibol y mi preparación profesional», afirma Laura Sánchez.

«El presidente vio en mí la oportunidad de sumar una visión fresca, actual e igualitaria al equipo directivo. Cuando me propuso formar parte del club, no lo dudé ni un segundo«, comenta. Para Laura Sánchez, la integración es un principio fundamental: »Considero que todos los seres humanos formamos parte de la sociedad y debemos estar integrados en ella. No deberían existir diferencias de género en áreas como el deporte, la política o la empresa. Es esencial que todas las minorías tengan representación«.

La última temporada ha sido testigo de la dedicación y el esfuerzo conjunto de los jugadores y, particularmente, del trabajo ejemplar de los entrenadores Sergio Miguel Camarero y Facundo Leal. Bajo su dirección, el club ha logrado ser campeón de la Superliga, manteniéndose invicto durante toda la temporada. «La afición ha sido un pilar fundamental, su apoyo incondicional ha sido vital para nosotros. Esto es solo el inicio de lo que está por venir», afirma Sánchez.

Laura posa con su padre José Luis Sánchez Ramón.

El comromiso es claro

«Tanto el presidente y su junta directiva como el equipo técnico hemos trabajado incansablemente para ofrecer una nueva temporada con un equipo sólido, dispuesto a competir y ganar no solo a nivel nacional, sino también en la Champions. Somos conscientes de que los triunfos del club generan una afición más leal y comprometida. Además, nos emociona ver a jóvenes talentos que se suman a las categorías inferiores, pues son ellos el futuro del voleibol en la isla«, concluye Laura Sánchez.