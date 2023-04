Laidlow y Haug, imbatibles en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria

Dijo que tenía una cuenta pendiente con Gran Canaria y ha logrado sacarse la espinita. El triatleta francés Sam Laidlow ha protagonizado una emocionante carrera contra varios de los mejores triatletas del mundo, en una batalla hasta el último minuto para decidir el podio. La alemana Anne Haug no ha tenido competencia en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, encabezando la carrera en todo momento y mostrándose imbatible.

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria ha reunido en la isla a los campeones de campeones, la élite del triatlón mundial, con cuatro de los 12 mejores hombres del ranking PTO. Duro y exigente, el recorrido del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria coronó a Sam Laidlow (3.40.27) y Anne Haug (4.05.38) como los líderes de la media distancia, abriendo con el mejor sabor de boca la temporada internacional 2023.

Sam Laidlow, que apuntaba a subirse al podio en 2021 junto a Jan Frodeno vio su escalada truncada por un choque en la bici, y hoy ha resuelto su deuda con la isla. El francés tuvo una dura batalla contra Mathis Margirier (3.40.40) y Aaron Royle (3.41.40), mientras que Anne Haug estuvo acompañada en el podio de Diede Diederiks (4.17-52) en segunda posición y Megan McDonald en tercera (4.18.34).

La natación fue marcando los primeros tiempos, con Aaron Royle a la cabeza como era de esperar con un impresionante 23:18, aunque solo dos segundos por delante de Magnus Männer. Alessandro Fabian, Patrick Lange, Sam Laidlow y Jan Stratman salieron juntos a apenas medio minuto de la cabeza de carrera, lo que ya era garantía de un impactante circuito de ciclismo en el que Royle, Stratmann, Laidlow y Margirier se impusieron con firmeza.

En la T2, el cambio de bicicleta a carrera, ya tenían una ventaja de cinco minutos sobre el pelotón y el circuito a pie se tornó decisivo.

Ampliar Sam Laidlow celebra el triunfo. C7

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria ha vivido una de las carreras más emocionantes de la temporada, entre cuatro titanes del triatlón. Tras un circuito de bicicleta exigente, la carrera a pie era la clave para el título, bajo el cielo azul de Anfi del Mar y un calor que apretó aún más el reto. Royle mostró su destreza en la carrera a pie, pero Laidlow logró alcanzarle en el kilómetro 7 con su compatriota francés Magirier pisándole los talones. Los últimos kilómetros fueron una batalla épica entre los dos franceses, que finalmente se decantó por Laidlow. «Es momento de ganar», exclamó en meta.

«Fue duro», ha confesado Laidlow. «Me sentí fatal en la natación y en la bicicleta, con muchos calambres. Es complicado cuando es la primera carrera de la temporada. Estoy muy orgulloso, me decía a mí mismo que tenía que correr con agresividad y estoy muy contento». Como ha detallado, «Mathis me ha presionado mucho hoy, nos conocemos desde que éramos niños. Gracias a él y a Jan Stratmann nos hemos escapado«.

Aunque Anne Haug, tuvo dos intentos fallidos de competir en Gran Canaria, a la tercera va la vencida y esta vez no habría otra reina que ella. Aunque en la natación Caroline Pohle fue la más rápida con 26:22, a los 30 minutos de pedalear, Haug ya la había alcanzado y se colocó en cabeza. Desde ese momento no tuvo rival, ampliando su ventaja hasta superar los cuatro minutos en la T2. Aunque Ruth Astle la siguió de cerca por un tiempo, Haug se hizo con una victoria sólida, seguida de Diede Diederiks y Megan McDonald.

«Una carrera es una carrera y siempre hay que hacer un buen papel«, ha dicho Haug. »Mi natación estuvo bien, intenté mantenerme cerca de Caroline y me esforcé al máximo, también la bicicleta fue dura y difícil», aunque «la carrera a pie fue genial» y eso marcó la diferencia. «Se corre junto a la playa, el público estuvo increíble y apoyando todo el camino. Estoy muy contenta», ha confesado.

Balli y Pérez Almedia, líderes de la corta distancia

La corta distancia ha estado liderada de principio a fin por la destreza canaria, con Karim Balli a la cabeza con un tiempo de 2.29.59 coronándose como el campeón. El triatleta local Willy García repitió con un gran papel, apenas unos segundos por detrás del líder con 2.30.28 de tiempo final. Cerró el crono de la distancia corta Aníbal Romay en tercera posición, parando el crono en 2.42.37

En femenino, Lucía Pérez Almeida fue la gran vencedora, con una ventaja sólida y estable toda la carrera. Aplaudida por los miles de aficionados que arroparon la carrera, Pérez Almeida ya logró sacar ocho minutos de ventaja a su rival en la natación, lo que la colocó firme en la cabeza de la carrera hasta el final. La acompañaron en el podio Marta Keller (3.03.09) y Elisabeth Solero (3.06.08).