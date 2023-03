La Junta Electoral Central desobedece a la Junta de Garantías electorales

La situación de la Federación Canaria de Lucha sigue inmersa en un culebrón de cuestiones jurídicas e incluso en el no cumplimiento de las resoluciones por parte de los estamentos correspondientes que tiene sin presidente a la propia Federación Regional, que se mantiene con una Gestora.

El pasado 15 de febrero, la Junta Canaria de Garantías Electorales en el Deporte dio la razón a José Antonio Caballero, ante las resoluciones de la Junta Electoral Central del 30 de agosto y en la del 19 de septiembre del pasado año, tras no tomar posesión Caballero en la fecha prevista del 20 de agosto, porque no tenía todos los directivos y le pedía un aplazamiento. Esta decidía no concederlo y, por tanto, no solo ya no tomaría posesión de su cargo, sino que habría que convocar elecciones anticipadas.

Caballero recurría y la Junta Canaria de Garantías Electorales en el Deporte se reunía el 15 de febrero y el pasado día 22 del mismo mes recibía Caballero la resolución al igual que la Junta Electoral Central. Tras 18 páginas de fundamentos jurídicos, estimaba el recurso de Caballero porque los acuerdos de la Junta Electoral Central «no son ajustados a derecho».

Además, ratifica la validez de las elecciones y de la proclamación de la candidatura electa realizada por la propia Junta Electoral Central el 12 de agosto de 2022.

Lo definitivo es que demanda que «se proceda de manera inmediata a modificar el calendario electoral, fijando fecha de toma de posesión dentro del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la presente resolución, apercibiendo a los miembros de la candidatura electa de su obligación de asistir».

Pasados ya los días estimados para que se decidiera una nueva fecha de toma de posesión, la Junta Electoral Central ni se ha reunido para tratar el tema, como se ha podido acreditar y consultado con el secretario de la misma, confirmaba que la resolución se había recibido y que para conocer datos tenía que contactar con el presidente de la misma.

Se ha intentado de manera infructuosa durante varios días lograr la opinión del presidente de la Junta Electoral Central al respecto y la razón por la cual no la ha convocado para dar una nueva fecha, tal como ordenaba la Junta de Garantías.

La actual situación ha determinado que la gestora de la federación canaria, enviara comunicado a la propia Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y a la misma Junta Canaria de Garantías Electorales en el Deporte, informando de esta anomalía, que podría tener algún tipo de consecuencias jurídicas en el ámbito del deporte