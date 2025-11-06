Juantorena lidera la proeza del Guaguas en Grecia (1-3) El conjunto grancanario da un paso de gigante hacia la Champions League al imponerse al Olympiakos. El flamante fichaje anotó 20 puntos

El equipo de Sergio Miguel Camarero se trae de Grecia un resultado de oro que lo deja a un paso de la fase de grupos de la Champions League. Con un Osmany Juantorena imperial, el CV Guaguas firmó una noche para el recuerdo en el Melina Merkouri de Rentis tras vencer por 1-3 al Olympiakos. La eliminatoria se decidirá el miércoles 12 de noviembre (19:00 horas) en el Gran Canaria Arena.

El choque comenzó con el cuadro local mostrando músculo y empuje (4-3), apoyado por su grada. Los griegos aprovecharon varios challenges favorables para ampliar ventaja (9-5), lo que obligó al técnico canario a pedir tiempo muerto. La reacción fue inmediata: el Guaguas ajustó su bloqueo, se reencontró con su juego y acabó firmando una remontada espectacular (20-25).

En la segunda manga, el Olympiakos reaccionó con firmeza, mejorando su bloqueo y defensa. Los locales se mostraron más sólidos en la red y tomaron el control del marcador (18-14). A pesar de los intentos del Guaguas por recortar distancias, los errores en el saque y la presión del pabellón pasaron factura. El conjunto heleno impuso su ley y cerró el set por 25-18.

Con el partido en tablas, el tercer juego fue una nueva demostración de tensión, con varias alternancias en el marcador. El Guaguas empezó por detrás, pero supo darle la vuelta (7-8). Un ace de Helder Spencer y una inspirada serie de saques del internacional caboverdiano fueron decisivos para romper el equilibrio. Los amarillos cerraron el set por 18-25 y se adelantaron 1-2 en el global.

El cuarto fue una auténtica guerra de nervios. Con el marcador empatado a 20-20, cada punto se jugó al límite. El Guaguas se mantuvo firme en defensa y letal en ataque, aprovechando la experiencia de sus veteranos. Finalmente, los de Camarero cerraron el parcial por 24-26, sellando una victoria de mérito que los deja en una posición inmejorable de cara a la vuelta.

Con este triunfo, el CV Guaguas demuestra una vez más su carácter competitivo y su capacidad para rendir al máximo nivel europeo. El próximo miércoles, el Gran Canaria Arena se vestirá de gala para la vuelta de una eliminatoria que los amarillos tienen encarrilada pero que, en palabras de su entrenador, «no hay que fiarse ante una plantilla de este calibre».

Ficha técnica

Olympiakos (1): Christian Fromm (14 puntos), Mateo Hasballa (-), Gordon Perrin (19 puntos), Konstantinos Kapetanidis (1 punto), Nikos Zoupani (-), Aleksandar Atanasijevic (15 puntos), Tziavras (-), Anestis Dalakouras (-), Aleksandar Nedeljkovic (10 puntos), Mitar Tzourits (4 puntos) y Cavanna (1 punto).

CV Guaguas (3): Nico Bruno (18 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (9 puntos), Osmany Juantorena (20 puntos), Walla Souza (14 puntos), Io De Amo (1 punto), Unai (-), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal (-), Tomas Rousseaux (-), Martín Ramos (8 puntos) y Dobromir Dimitrov (-).

Parciales: 20-25, 25-18, 18-25 y 24-26.

Árbitros: Eldar Zulfugarov (Azerbaiyán) y Agnieszka Michlic (Polonia).