Juan Ruiz: «Nunca estuve tan ilusionado como ahora con este nuevo Guaguas» voleibol El presidente dispara las expectativas del equipo: «Vamos a por todos los títulos y no tengo duda de que acabaremos llenando el CID»

Sigue Juan Ruiz «echándole horas al día sin mirar el reloj» al Guaguas. Búsqueda de patrocinios, trámites administrativos, cuestiones varias... No se aburre un presidente incansable, que «jamás», pondera con vehemencia, percibió cantidad alguna por su labor ejecutiva al frente del club y que entiende desde su «amor y entusiasmo» por el deporte. Con el nuevo proyecto en ciernes, le brillan los ojos cuando mira al futuro. Él, que estuvo en el palco en la edad dorada de finales de los ochenta y comienzos de los noventa, también artífice de la refundación en plena pandemia y que, en 2021, vino acompañada de títulos. Asegura que tiene «más ilusión que nunca» con lo que viene. Y lo justifica con generosidad y detalle.

–Dicen que no se pierde un entrenamiento del equipo en esta pretemporada...

–Siempre que mis obligaciones me lo permiten, ahí estoy. Nunca estuve más ilusionado que ahora con este nuevo Guaguas. En el tiempo que lleva Camarero dirigiendo a la nueva plantila percibo un clima que me encanta. Mi bandera siempre fue traer jugadores que, más allá de la lógica motivación económica porque son profesionales, tengan hambre deportiva, que quieran crecer a nivel competitivo y ganar. Y creo firmemente que hemos acertado con las incorporaciones. Con la base que se ha quedado más lo que han venido, alguno todavía por incorporarse a la dinámica del equipo como los argentinos Martín Ramos o Lucas Conde, se ha formado un grupo lleno d energía, equilibrado, con una mentalidad que me impresiona. Se ve en la manera en la que entrenan, en cómo afrontan cada sesión. Encima, hemos bajado la media de edad de 34 a 26 años. Podemos aspirar a ganarle a cualquier equipo e ir a por la Liga, Copa del Rey y llegar lo más lejos posible. Vamos a llegar a los torneos de preparación a tope y encarar ya la competición oficial con plenas garantías.

–La campaña estuvo marcada por el fracaso. ¿Qué moraleja dejó para que no se vuelva a dar lo mismo?

–Fallamos en el proceso de captación de algún jugador. No recopilamos la suficiente información y tuvimos mala suerte porque contagió el vestuario de lo que no queríamos. Eso influyó muy negativamente. Hemos aprendido y mi confianza es total en los nuevos que hemos traído. Desde el primer momento se está notando que vienen a sumar, a construir. Repito, tengo unas expectativas enormes. No veo la hora de que arranque la campaña.

–Y a ganar. Porque con Sergio Miguel Camarero en el banquillo es imposible el conformismo.

–El Guaguas tiene el ADN de Real Madrid o Barcelona. Sale a ganar siempre. Y, además, queremos jugar bien. Jugar bien y ganar. En el deporte se puede ganar y perder. Es nuestra esencia. Yo admito la derrota siempre y cuando sea porque el rival ha sido mejor y el equipo se haya exprimido en la pista. Se puede caer, pero siempre con honor y esfuerzo. Nuestro entrenador fue un jugador de éxito, ganador, de referencia para todos. Y ahora, desde el banquillo, no le vale otra cosa. Quiere pasión, esfuerzo, solidaridad, honradez, intensidad... Que suden la camiseta y peleen cada balón como si fuese el último. Cada vez que llega un jugador nuevo le pregunto si sabe qué escudo va a defender porque nuestra historia ha sido y es grande. Estamos entre los mejores cincuenta clubes del mundo. Y hay más de 7.500 federados.

–Jugar bien y ganar. ¿Y el CID? ¿Será el de antaño?

–Cuando nos lo permitió la pandemia, llegamos a 1.500 espectadores. Y la campaña de abonados va a buen ritmo, con más de 400 socios. Creo que ahora que viene septiembre, porque agosto siempre es un mes en el que está todo parado, aumentaremos la cifra considerablemente y hasta doblarla. No tengo la más mínima duda de que llenaremos el CID en algunos partidos. Lo afirmo. Porque este Guaguas va a transmitir, va a saber llegar a la afición y se va a ganar el apoyo de la gente.

–La sostenibilidad económica de la entidad es otro de sus dogmas sagrados. ¿Tiene el Guaguas lo que se merece por parte de las instituciones públicas?

–Creo que desde la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria debería aumentarse la subvención anual, que asciende a 400.000 euros. En comparación a otros clubes, entiendo que merecemos una mayor consideración según el baremo de méritos. Ojalá que muestren una mayor sensibilidad. Es de justicia. A la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias lo que le pediría es que corrigiese los atrasos en los pagos, pues a veces se alcanzan los siete meses de demora y eso es un condicionante enorme, que nos genera gran tensión financiera. Todo se puede mejorar y pedimos a las autoridades ese gesto. En donde no tengo más que satisfacciones es en el apoyo y confianza de las empresas. Más de 50 siguen haciendo posible nuestro camino.