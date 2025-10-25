Jorge Wilkes y Maikel Döhling, ganadores del XV Ocean Lava Lanzarote 2025

CANARIAS7 Lanzarote Sábado, 25 de octubre 2025, 19:26 Comenta Compartir

La localidad turística de Puerto del Carmen se convirtió desde primera hora de la mañana del sábado en el epicentro del triatlón, con la celebración de la decimoquinta edición del Ocean Lava Lanzarote 2025. A las 8 de la mañana, con unas excelentes condiciones meteorológicas, se dio la salida a las diferentes categorías, con la participación de más de 400 triatletas. Jorge Wilkes y Maikel Döhling fueron los ganadores absolutos del Ocean Lava Lanzarote 2025.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, el concejal de Deportes de Tías, Ismael Cruz, y Kenneth Gasque, fueron los encargados de dar el bocinazo de salida de la decimoquinta edición del Ocean Lava en la playa de Los Pocillos. Un gran ambiente el que se respiraba a primera hora de la mañana para afrontar el recorrido de la modalidad «Olímpica», con una distancia de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera a pie.

El ganador de la prueba bajó de las dos horas, inscribiendo su nombre Jorge Wilkes (CT Diablillos de Rivas) como vencedor del Ocean Lava Lanzarote 2025, con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 51 segundos. Rasmus Pilegaard se subió al segundo peldaño del podio con un crono de 2:03:15, y la tercera posición se la adjudicó Arturo Javier Barro (CD Tridan Danysport) con un tiempo de 2:08:08.

En la categoría femenina, la victoria se la llevó Maike Döhling (Todo por un Sueño) al completar el recorrido de la modalidad «Olímpica» con un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 15 segundos. Marine Blache se clasificaba en la segunda posición de la general femenina con un crono de 2:36:04, y se completó el podio con el tercer puesto de Sheila Jordan (Todo por un Sueño) con un registro de 2:39:25.

Fabio Vargas y Paula Patera, ganadores del «Supersprint»

El Ocean Lava Lanzarote también contó en esta edición con la modalidad «Supersprint», con un recorrido de 400 metros de natación, 11 kilómetros de ciclismo y una carrera a pie de 2,5 kilómetros. La lucha fue titánica desde el inicio de la prueba, siendo mínimas las diferencias entre los primeros clasificados.

Fabio Vargas (VAS) se llevó la victoria en la categoría masculina con un tiempo de 41 minutos y 16 segundos. Joel Izán Concepción (Chamo Díaz Team) se hizo con el segundo puesto de la general, entrando en meta a solo doce segundos del ganador. Y Aitor Rodríguez (Club Natación Reales) completó el podio con una marca de 42:05.

En la categoría femenina, la ganadora fue Paula Vargas con un tiempo de 48 minutos y 8 segundos. Sara Ballesteros (Trilaguna) se hizo con la segunda posición con un crono de 48:27, y tercera en la línea de meta entraba Carmen Marcos (Sports Club Tripate) con una marca de 48:55.

Trilaguna – Reactive vencedores por equipos

Una de las modalidades más demandas en esta edición ha sido la de equipos por relevos, en los que cada uno de los miembros del equipo tenían que completar uno de los segmentos de la prueba. La victoria se la apuntó Trilaguna – Reactive, integrado por Iván Baeza, Alejandro González y Alejandro Meneses, quienes completaron el recorrido con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 53 segundos.

El XV Ocean Lava Lanzarote 2025 se cerró con la entrega de trofeos, acto que se desarrolló en la Plaza de Las Naciones, y que contó con la presencia de Ismael Cruz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tías, y Juan Antonio Carreño, director de la prueba. Los primeros clasificados de cada una de las categorías recibieron sus trofeos y medallas, y que en esta edición han sido elaboradas con materiales reciclados, en una apuesta clara por la sostenibilidad por parte de la organización.

Organización

Ocean Lava Lanzarote ha sido organizado por K3 Servicios de Eventos, y contó con el patrocinio de PROMOTUR del Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias Ayuntamiento de Tías, Cabildo de Lanzarote, Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Servicio de Deportes, Heineken 0,0, Coca-Cola, Fred Olsen Express y Seaside Los Jameos.

Temas

Triatlón

Lanzarote