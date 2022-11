Jorge Santana, convocado por la RFEA para la concentración nacional de relevos

El atleta grancanario Jorge Santana, perteneciente al club Tenerife CajaCanarias, ha sido convocado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para asistir a la concentración de relevistas de categorías sub 20. La cita tendrá lugar entre el 26 y el 30 de diciembre, en Valencia, y contará con los deportistas más destacados de la categoría.

Esta es la primera convocatoria que recibe el pupilo de Javier Caraballo, justo después de vivir una temporada sobresaliente, en la que consiguió, entre otros logros, la medalla de bronce sub 20 en los 100 metros lisos, con un crono de 10.82, en el marco del Campeonato de España al aire libre de su categoría.

El joven atleta grancanario lleva una corta trayectoria en el atletismo de competición, pero suficiente para que los seleccionadores de la RFEA lo tengan en consideración como un valor de futuro. En pocos años de atletismo, Jorge Santana ha calado una actuación destacada en sus participaciones logrando mantener un rendimiento alto, lo que le ha permitido conseguir varios podios en las competiciones nacionales, rivalizando con los mejores especialistas de la categoría a nivel nacional.

«El momento de enterarme de la convocatoria fue totalmente inesperado. Era un día como otro cualquiera de entrenamiento, cuando mi entrenador reunió a todo el grupo, ya quesiempre insiste en la necesidad de que todo el grupo es partícipe de los logros individuales, y comunicó la excelente noticia. En mi grupo de entrenamiento somos muy conscientes que en atletismo se entrena muy duro de manera individual, pero que los grandes resultados llegan gracias al apoyo de un gran grupo de entrenamiento. En los primeros momentos no me lo llegaba a creer, no porque pensara que no podía suceder, sino porque centramos toda nuestra atención en realizar un buen trabajo, que ni siquiera nos habíamos parado a pensar en esa posibilidad. La noticia ha llegado como una brisa de aire fresco que te ayuda a continuar con el trabajo diario, y en cierta manera, da sentido a esos momentos en los que las circunstancias propias del camino llegan a condicionarte emocionalmente. Afronto esta oportunidad con el mayor optimismo posible, consciente de que tengo que llegar a un nivel de rendimiento muy bueno para formar parte del relevo nacional, ya que la competencia es muy alta, como se ha evidenciado en los excelentes resultados del equipo nacional en los compromisos internacionales«, destaca.

« El apoyo familiar ha supuesto un pilar fundamental en mi trayectoria deportiva, gracias a sus experiencias y conocimientos he podido tener una perspectiva equilibrada y real de los acontecimientos que van sucediendo, vitales para la longevidad en el deporte de rendimiento. Por otro lado, es necesario reseñar la importancia de contar con un adecuado grupo de entreno. Cuando compartes días de entrenamiento con atletas de nivel, se dan circunstancias que hacen que la propia evolución y desarrollo del atleta sea más fácil. Por supuesto, todo esto debe de estar controlado y supervisado de forma óptima por el responsable del grupo. Tampoco quiero olvidarme de la importancia de mi club de pertenencia, el Tenerife Cajacanarias perteneciente a la máxima categoría del atletismo español, al fin y al cabo, es el apoyo imprescindible para cubrir muchos ámbitos de las necesidades de un atleta«, recalca.

Una vez más, los atletas que salen de Gran Canaria y que intentan llegar a la élite tienen que militar en el Tenerife CajaCanarias porque en la isla no tienen ningún tipo de salida.

En los entrenamientos con la selección nacional, Jorge Santana pasará el testigo en el 4x100 a Juan Carlos Castillo, del CD Atletismo Surco Lucena; Pol Elvira, del Club Atletisme Viladecans; Alejandro García, del Trotasierra, y Alejandro Rueda, del Bahía Algeciras.