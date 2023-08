Joaquín Blanco logra la séptima plaza de España para París 2024

La séptima plaza olímpica de España para París 2024, sellada con el octavo puesto en la fase final de clasificación de la clase ILCA7 (Láser Standard) lograda por el grancanario Joaquin Blanco, ha sido el balance español en la novena y penúltima jornada del Mundial de Clases Olímpicas que se está disputando en aguas de La Haya (Holanda).

Blanco disputará este domingo la Medal Race (manga final de puntuación doble y no descartable de la clase en la que entran los diez primeros de la fase de clasificación) con lo que su posición en la general final podría mejorar.

En esta misma clase, el grancanario Joel Rodríguez ha finalizado en decimotercera posición de la general (11ª por país), con lo que también habría logrado plaza (solo hay una por país).

A falta de la Medal Race de este domingo para las clases ILCA6 e ILCA7, donde España ya no se juega nada, las siete clases oficialmente clasificadas son: 470 Mixto, Nacra17, 49er.FX (femenino), 49er. IQfoil Masculino, IQFoil Femenino y ILCA7 (Láser Standard).

Solo han quedado pendiente de clasificación, aunque habrán otras competiciones para lograr la misma, en el ILCA6 (Láser Femenino), y Formula Kite masculina y femenina.

Tal como Xisco Gil, director del equipo olímpico español resumía, «creo que el resultado ha sido excelente. Pensábamos que podíamos lograr de siete a ocho plazas y hemos sumado siete. España siempre ha sido una de las punteras a nivel internacional, pero lograr tantas clases a la vez no había sido normal«.

«Ha sido el reflejo del trabajo de todos los técnicos, entrenadores y, sobre todo, el esfuerzo y sufrimiento que han pasado para lograr estos resultados de los regatistas«, concluyó.