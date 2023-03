Ismael Déniz: «Venía del peor año de mi vida en la lucha y el Agüimes decidió apostar por mí»

Tras la final de la Superliga de Segunda Categoría en Gran Canaria ganada por el Unión Agüimes, el héroe de la noche, el destacado A Ismael Déniz, Pollo de Moya IV, fue el último que abandonaba el pabellón de Vecindario. Humildad, sinceridad y deportividad dentro y fuera del terrero tiene para dar y tomar.

-¿Qué le pasó por la cabeza cuando el marcador iba 8-13 ?

-Las cosas se complicaron porque me quedé solo y todos los hombres importantes del Santa Rita estaban en pie. Pensé que ahora me tocaba tener la iniciativa en todos los enfrentamientos, buscando dar la primera o sacar una amonestación para poder marcar los tiempos. Tuve la suerte que lo pude conseguir.

-¿Con el marcador 11-11 apenas se movió? ¿Qué estaba pensando?

-Cuando derribé a Moisés en un movimiento donde tuve fortuna, que también existe, pues el cuerpo se me vino abajo, ya que dejaba fuera a los dos hombres más fuertes del Santa Rita y te empiezan las dudas o los demonios internos en la cabeza que dicen «ya conseguiste lo más difícil, no la líes ahora». Me bloqueé y Nauzet con los nervios que tenía me anuló, pero por suerte, le saqué una amonestación y me agarré a ella como pude, porque el cuerpo no me respondía y marcando los tiempos conseguí que el tiempo pasase.

-Me cuentan que estuvo la semana previa estuvo muy nervioso. ¿Era solo por la final o había otras causas?

-Si dijese que no tenía nervios, te mentiría. Siempre se pasan nervios y da igual que lleves un día o los que yo llevo luchando y las finales a mis espaldas. Esa semana fui consciente que los nervios no me iban a favorecer. Se me pasada por la cabeza la final que hice con el Saladar de Jandía donde pensaba que había hecho una semana perfecta entrenando, muy concentrado, pensando lo que iba a hacer, y me terminé llevando dos luchas preciosas de Abraham Alonso, por lo que esta semana fue de control, calma, pero había que entrenar la cabeza y como lo íbamos a afrontar.

-Cuando logró el punto doce, estaba más alegre e intenso que en otras ocasiones ¿A qué fue debido?

-Fue algo involuntario. Yo no suelo reaccionar así. Levantar los brazos y sacar toda la presión que llevaba dentro. Rápidamente me disculpé con Nauzet, porque no es mi manera de reaccionar, ya que lo primero es levantar al contrario y después se celebra, pero en cuestión de segundos me dije «para y levanta al contrario», y es lo que hice. Tenía mucha presión, nervios, me traía recuerdos pasados donde en otra final en el mismo terrero no pude aportar nada al equipo. Fueron muchas cosas, muchas sensaciones juntas que salieron. Acababa de ganar mi primer título siendo el cabeza de equipo, hasta ahora siempre había tenido a otros luchadores por encima y en este caso, aunque sea de segunda, yo era el destacado A, que no quiere decir que sea el más fuerte porque en otras ocasiones gracias a Rafa Santiago, Jonay Roque y otros compañeros hemos podido llevarnos la victoria.

-La temporada que está haciendo igual te lleva de nuevo a ser puntal C. ¿Estaría feliz volviendo a ello?

-No solo me haría feliz, es lo que busco tras el peor año deportivo de mi vida que tuve la pasada temporada, donde no me encontré en ningún momento, con las dudas que tenía por la rodilla. No estaba seguro y no tuve un buen año. Esta campaña el Agüimes quiso contar conmigo y mi manera de devolvérselo y la confianza depositada no es otra que centrarme en el equipo, entrenar duro, he tenido que coger un peso, luchar dando todo lo que tengo y si además se gana algún título y me ascienden a puntal C, es lo que deseo.

-Han pasado varios días de la gran final ganada por el Agüimes con gran protagonismo suyo. ¿Qué le viene a la cabeza ahora, ya más en frío?

-Pienso lo mismo que después de la lucha, no me lo termino de creer. Fue una grandísima noche para mí. Desde la primera agarrada tenía buenas sensaciones, seguro, la cabeza centrada. Nada me distraía, que es lo que deseaba. Ahora dos días después, tengo las mismas sensaciones. Es el primer título del año en una larga y muy dura competición. Hoy es domingo y mañana hay que entrenar y con ilusión voy a afrontar la Copa, ya que el título de liga se olvidará en pocos días y por eso hay que entrenar pensando ya en el siguiente, para también intentar llegar a la final. Por falta de esfuerzo en el terrero y de motivación no será.

-¿Es el Agüimes el equipo a batir en Gran Canaria y en la Regional?

-Sinceramente ni me veía favorito antes, ni me veo favorito, aunque seamos campeones de la liga. Somos un equipo que dependemos de la preparación y si aflojamos tendremos muchos problemas. Lo mejor es que somos un equipo humilde y con mucha ilusión intentaremos buscar una nueva final, pero será más complicado ya que al desaparecer dos equipos, lo que es una desgracia para la lucha canaria, los restantes han aprovechado para reforzarse. Si antes era difícil, ahora lo, es más. Vamos lucha a lucha con ilusión, con ganas y sin favoritismo con nadie y veremos qué pasa.