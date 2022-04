Isabel Hernández, tercera en el Europeo sub-21 de la clase ILCA

La estudiante Isabel Hernández Peña, que cursa el segundo curso del Grado en Ciencias e Ingeniería de Datos, en la Escuela de Informática, ha obtenido la tercera posición en el Campeonato de Europa sub 21 en vela de la clase olímpica ILCA 6 (International Laser Class Association), celebrado el viernes 22 de abril.

En estos momentos se ha trasladado al Campeonato de España ILCA 6 que se celebra en Almería del 28 de abril al 2 de mayo y a finales de verano tiene puesto el objetivo en competir en el Campeonato del Mundo.

Isabel Hernández Peña ha sido dos veces subcampeona de España por equipos en 2015 y 2016; Campeona de España sub 16 (2017); Campeona de España sub 18 (2018) y Subcampeona de España sub 21 (2021). Ha participado en los campeonatos europeos y mundiales desde 2018.