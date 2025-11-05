Imparable Alba Frey: tres medallas en el Mundial ICF de Abu Dabi La competidora majorera se colgó un total de tres metales en las tres disciplinas en las que participó

La deportista de Fuerteventura, Alba Alonso Frey, ha tenido una actuación brillante en el Campeonato del Mundo de Stand Up Paddle (SUP) de la ICF (Federación Internacional de Canoa), celebrado el pasado fin de semana en Abu Dabi. Alba se ha colgado un total de tres medallas en las tres disciplinas en las que participó.

La competición, marcada por las duras condiciones de las altas temperaturas, fue testigo del dominio de la portorriqueña Marie Carmen Rivera, que se impuso en las tres finales. La participación de Alba Alonso Frey fue una auténtica exhibición de consistencia y talento, logrando un podio en cada una de las tres modalidades en las que compitió.

En la modalidad de Larga Distancia Open Femenino, la majorera demostró una resistencia formidable al cruzar la meta con un tiempo de 1:02:11, lo que le valió la medalla de bronce en un final de infarto: solo 7 segundos la separaron del oro obtenido por Marie Carmen Rivera (Puerto Rico), y apenas 4 segundos de la plata de Duna Gordillo (España).

En la Técnica Race Open Femenino, Alba volvió a subir al podio para reclamar su segunda medalla de bronce con un tiempo total de 6:02, completando el podio la portorriqueña Mari Camen Rivera que se impuso con un tiempo total de 5:50 y la española Duna Gordillo a 6 segundos detrás de la portorriqueña.

Finalmente, en la prueba de Sprint Open Femenino, una de sus especialidades, la canaria rozó el título al conseguir la medalla de plata, quedando únicamente a 0,59 milésimas de segundo por detrás de Marie Carmen Rivera. La estadounidense Seychelle Webster completó el podio en esta vibrante prueba de velocidad.

Valoración positiva

Tras su triplete de medallas, la majorera ha valorado positivamente su rendimiento, aunque con la ambición que la caracteriza: «Ha sido una semana muy intensa, con varios días de competición en condiciones durísimas por las altas temperaturas. Estoy muy contenta con mis resultados: conseguir tres medallas en las tres disciplinas es un logro increíble. Aun así, me quedo con un sabor agridulce porque sé que algún oro se me escapó por poco».

«Me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho y con muchas ganas de revancha para el Mundial de la próxima semana en El Salvador. Gracias a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por su apoyo esta temporada. Sin su ayuda, estas medallas no habrían sido posibles».

Próxima parada: El Salvador

La agenda de Alba Alonso Frey no da tregua. La majorera, reciente triple campeona nacional tras imponerse en las tres modalidades del Campeonato de España, ya se prepara para el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, que se celebrará en Surf City El Salvador del 10 al 15 de noviembre.

Alba Alonso Frey se presenta en El Salvador como una de las figuras a seguir tras su excepcional trayectoria, que incluye el título de Campeona del Mundo en la distancia Sprint en el Mundial ISA de 2024. Competirá en la exigente categoría Élite Femenino.

Junto a ella, la Federación Española de Surf ha convocado a la leyenda canaria Iballa Ruano Moreno. Iballa, referente histórico y capitana de la selección en múltiples ocasiones, aportará su palmarés y experiencia al equipo, compitiendo en la modalidad de SUP Surf Femenino.

Con dos pilares canarios en su formación, la Selección Española de SUP & Paddleboard buscará en El Salvador revalidar su título mundial por equipos y consolidarse como una potencia global de este deporte.