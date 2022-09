El homenaje a Loreto IV coge velocidad de crucero con la venta de entradas

El homenaje que el vernáculo deporte le hará al ya mítico puntal Antonio González, Loreto IV, el 24 de este mes en Vecindario y, que, además, su recaudación será íntegramente para la Asociación Pequeño Valiente que atiende a los niños con cáncer, comienza ya con la venta de entrada y va a buen ritmo en los primeros días.

En el mismo van a participar varios de los bregadores que más dan espectáculo de Canarias, como Eusebio Ledesma, Mamadou Cámara, Alejandro Afonso o Marcos Ledesma, que, junto a sus compañeros, garantiza una buena luchada que servirá para reconocer los méritos al puntal grancanario en su etapa de luchador y lo que hizo por este deporte.

Los puntos de venta en Gran Canaria son: Federación Insular, Ferretería Las Huertas, en Santa María de Guía; Bar Cafetería el Sobrino, en Telde; Churrería Paco Luis, en Ingenio; Bar Pizzería la Fuente, también en Ingenio; Ferretería Antonio Guedes, del Cruce de Arinaga; Imprenta la Zafra, también del Cruce de Arinaga; Cafetería la entrada en el Castillo del Romeral y el Unión Sardina.

En La Palma se podrán adquirir en la gasolinera de Los Llanos de Aridane. En Fuerteventura, en el Club Saladar de Jandía de la mano de su presidente, en el gimnasio de Antigua, con Jonay Matoso. En Tenerife, en la Estación Repsol de Arafo y en la Cafetería Bonanza, de la Esperanza. Por último, en Lanzarote el Club Tías y su presidente Nando Marrero.

Los nombres son sorpresa para el homenajeado

La organización espera que diferentes empresas se sumen a la luchada y se pretende que otros históricos e Ilustres luchadores vengan de diferentes islas y estén presentes en el mismo, pero los nombres son una sorpresa para el homenajeado y a buen seguro la afición aplaudirá al ver en poco espacio a varios de los grandes.

Por otro lado, la tercera categoría en Gran Canaria contará ya oficialmente con siete equipos, cuatro de los cuales, a fecha de hoy, no tienen destacados C, como son Los Guanches, el Vecinos Unidos, Unión Sardina y Tinamar. El Adargoma cuenta con uno, Alberto Loreto y el gran favorito, El Almogarén Queso Flor Valsequillo con dos, Airam Gordillo y Yeray Hernández.

Faltaba un equipo por decidir oficialmente donde competiría y ese era el Unión Doctoral, que ya de manera definitiva lo hará en Tercera, aunque para este nuevo curso tendrá ya en sus filas al menos dos destacados C, como son Jonay Placeres y Jonathan Morales, aunque este último pendiente que lo recalifican o no a libre por sus años de no luchar.

Su presidente, Manuel Suárez, confirmaba los fichajes a CANARIAS7. «Este año no queremos ser un conjunto más, buscamos estar en la parte alta y al menos poder competir», dijo.

Sabedor del tremendo potencial del Almogarén confía en los suyos. «Nosotros lo que deseamos es estar arriba, sin pensar en ningún equipo y ya lo que se haga en el terrero pondrá a cada uno en su sitio. Creo que podremos hacer un buen equipo y una buena campaña y no descarto incluso que podamos adquirir a un tercer destacado C», valoró.