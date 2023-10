La historia de 'Lito el Guajiro', uno de los grandes estilistas del siglo XX

Uno de los mejores estilistas del siglo pasado, sin duda fue el Guajiro, el luchador guiense, anárquico, que su entrenamiento era trabajar en el campo, pero que dio grandes tardes de gloria, incluyendo el título de campeón de Canarias con el Ajódar en 1947. Eso sí, algunas de ellas con algunos vinos de más. Esta es la intrahistoria de Manuel González, Lito el Guajiro.

Su hijo, Francisco González, al que todos llaman hoy día Guajiro, fue luchador y nos desvela la razón del apodo. «El nombre de Guajiro viene por mi abuelo, que en Cuba fue el encargado de la guajira. Todos nos quedamos como guajiros», señala.

«Mi padre nació el 26 de noviembre de 1925. Comenzó a luchar cuando regresaron de Cuba, por su abuelo y principalmente por su tío Severo, que fue muy bueno a principio de siglo. Entrenaba por la zona del Albercón de la Virgen y estuvo luchando hasta finales de la década de los sesenta. Por esa época le recuerdo una lucha en San Mateo, donde llegamos mareados», agrega.

Con cierta emoción sigue relatando como fue la vida del Guajiro. «Sus primeros pasos los dio en Guía y estaba ya destacando, pero su amistad con Araña y el Pollo de Buen se fue a Arucas, a los Guanches. Cuando se unió la pila de Guía y Gáldar, Santiago Moreno cubanito I, que era un gran amigo suyo, y él, regresaron a Guía, al Ajódar. Domingo Mederos el pollo de Gáldar, los cogió de jóvenes y los llevaba a luchar a Tenerife, un equipo de chavalillos para que le quitaran a alguno y él rematar. Controlaba la bolsa y al regreso, le daba algo a todos», argumenta.

Sigue relatando su trayectoria: «Después de los Guanches y el Ajódar, por 3000 pesetas fichó en el Rumbo y mi abuelo iba detrás de él a buscar el dinero, porque sabía que se lo iba a gastar. Ya cuando se retiró, fue mandador del propio Ramón Jiménez, equipo que había levantado Manolito Estévez y donde fue para echarle una mano al club. También estuvo en el Gáldar y el Atalaya».

Ampliar Con el Guajiro en 1954 en el Campo España.

Su etapa de mandador la explica así: «Como mandador, no sé si era muy bueno, pero le tenían mucho respeto todos los luchadores. Dentro de lo que él era, solo con mirar a los luchadores, sabía con quien se tenía que emparejar. En Gáldar le tenían mucho aprecio».

La fuerza de sus manos era brutal

Sus características de luchador y sus consejos los recuerda perfectamente. «Medía 1,78 metros y pesaba 84 kilos. El cuello era impresionante y la fuerza de sus manos, brutales. Trabajó en el campo y ahí cogió mucha preparación. Los brazos eran terribles. Tenía mano para agarrar, antebrazo y brazo para tirar. Mi padre me dijo siempre que me despreocupara del árbitro. Que, para agarrar, pusiera los cuatro dedos muy suaves al pantalón y cuando vas bajando ya vas apretando y cuando pita el árbitro ya estás obligando al contrario a poner la posición que tú quieras y le obligas a cambiar la misma y eso si tenía el viejo», indica.

Entrenaba trabajando en el campo. «No era de entrenar mucho ya que estaba solo en el campo y el resto en fiestas. Luchó muchísimas veces sin beber y tiró a gente importante, aunque como le gustaba la jarana, se tomaba unos vinos, sobre todo cuando iba a Tenerife. Muchas personas me han comentado que, si se hubiera cuidado y entrenado, no se sabe dónde hubiera llegado. La gente mayor de Guía, que tenía dinero, le pagaban para que no saliera de fiesta y se quedara en Guía a luchar con el equipo del pueblo», expresa.

Fue subcampeón de España de martillo

Nos cuenta un dato desconocido. «Cuando el servicio militar, Tomasito Estévez, que era el recaudador en Guía, logró que no lo mandaran muy lejos. Lo llevaron a la península a competir y fue subcampeón de España de lanzamiento de martillo, imagínate el brazo que tenía», manifiesta.

Así explicaba como luchaba. «Hacía todas las mañas relacionadas con la potencia de brazos. Te puedo decir que María Trujillo, una amiga de la familia, me dijo que, en esos años, cerraba el puño y el mollero, entonces ella y otras mujeres iban a pellizcarle y no podían, fíjate la fortaleza de sus bíceps», destaca.

Tuvo una bonita anécdota con Pancho Camurria. «Yo vi a Camurria en el López Socas, en el homenaje al Pollo de Anzo. Tenía 11 años, me levantó, me giró hacia mi padre y me dijo ¿Este es tu padre? Cuídalo, porque es el único hombre que me ha echo ver el Teide con las patas p'arriba».

Se decía que solo si iba con copas, rendía. «Que digan que mi padre lo hizo en alguna ocasión, un poco bebido, no me molesta porque seguro fue así, pero tiro mucha gente sin tomar nada».

Estaba muy orgulloso de lo que hizo en la lucha su progenitor. «En Tenerife el cronista de un periódico, en una de sus barridas, dijo que salió el Guajiro a las 5 de la tarde y se hizo de noche. Tengo por ahí esa crónica», dice.

Un día estando en la Federación, estaban buscando luchadores veteranos para el día de Canarias, en la luchada de la Gomera y se lo comenté a Antonio Mayor. Se fue para la Gomera a sacar la bandera, pero mi madre le tenía que dar permiso porque se perdía con mucha facilidad. Mi madre quería ir, pero como no le pagaron el viaje, no fue. Le advertí a mi padre que fuera a la lucha y después de ella, se podía ir donde quisiera. Era el mejor regalo que le podías hacer. Le dejé 10.000 pesetas cuando iban a salir. Yo tenía que quedarme y le recordaba que debía ir a la lucha. La luchada no era muy buena y cuando la televisión lo entrevistó en directo dijo algo así como «esto es una mierda no hay nada más que empujones».

Ampliar El Guajiro posa con luchadores de los Guanches..

«Al regresar le pregunte por la estampita -el dinero- y me contesta que hasta el santo que tiene se desapareció». Sobre si le habían hecho un homenaje dijo que «un par de días antes de su muerte, le hicieron un reconocimiento en Guía, junto a Cubanito I y Domingo Calero, pero nunca nada en solitario».

La prensa hablaba de su valía

El 22 de septiembre de 1947, Canarias Deportiva, en un artículo, comentaba que «si el Guajiro quisiera, podría ser uno de los puntales del Ajódar. Sin dejar en sus filas de ser una figura notable, su labor podría agrandarse de forma considerable».

Falange en un artículo de Juan de Guía, calificó a Lito el Guajiro como un luchador de abolengo y que venía de una familia de grandes luchadores.

Juan Dávila García, que le vio luchar, en Historia de los personajes de Guía, escribía sobre el Guajiro. «Para poder destacar la inestimable catalogación de Lito el Guajiro, como insigne estilista, quizás uno de los más grandes que haya habido en Canarias, se hace necesario recordar a Manuel Caballero Cabrera, conocido en el argot luchístico como el bicho. En el año 1945, con motivo de una luchada que se celebró en el Campo de España de Las Palmas, el bicho derroto a varios luchadores de constatada categoría, entre ellos a Manuel Alemán, cayendo ante Lito el Guajiro que le dio las dos seguidas, nuestro paisano iniciaba así su gloriosa singladura dentro de nuestro vernáculo deporte, constituyéndose con el paso de los años en uno de los más grandes luchadores de Canarias».

«Recuerdo otra protagonizada con Camurria. Tendría yo apenas ocho años, por lo que calculo que sería aproximadamente en el año 1945. Con motivo de las fiestas de las Marías, se celebró una luchada en el campo de futbol de la Atalaya, donde compitieron nuestro Ajódar contra el Tumbador de Las Palmas, reforzado por tan laureado luchador tinerfeño. Las cosas no pintaban bien para los de Guía, reforzados por Domingo Mederos, Pollo de Gáldar, ya que entre Marón y este luchador citado, habían llevado a tierra a casi la totalidad de los componentes del club guíense».

«De pronto aparece por la puerta del campo, Lito el Guajiro, algo bebido y observando la situación de nuestro equipo representativo, le pide a Vicente Román, que lo deje luchar. El mandador guíense en un principio, se mostró reticente a que el Guajiro se pusiera la ropa de brega y a que participase en la contienda, pero pensando que estaba todo perdido, le permitió a Lito equiparse, lo que constituyó todo un éxito. El Guajiro entró en el terrero y derribó a siete, entre ellos a Marón, Cándido Matoso y al propio Camurria, el cual después de cenar y con la intención de irse a dormir a la fonda de Forteza, le dijo a don Francisco León y a mi padre, en mi presencia, con lágrimas en los ojos, -pero si Lito estaba totalmente borracho y con un empujón se iba al suelo, sin embargo, me derribo con toda justicia-. Esta anécdota se quedó grabada en mi memoria. Así el afecto y la admiración que siempre había sentido por el Guajiro se agrandó mucho más».

Lito el Guajiro, genio y figura hasta la sepultura.