El Heidelberg Volkswagen vende cara la derrota ante el Benfica en su debut en la Liga de Campeones

El conjunto de Santi Guerra se impuso en el primer set, pero fue de más a menos para caer por 3-1 en el encuentro de ida de la segunda ronda de acceso a este certamen continental en Portugal, teniendo que remontar el resultado adverso en el compromiso de vuelta el miércoles 29 de octubre en el Gran Canaria Arena

El Heidelberg Volkswagen remó este jueves en Lisboa, pero acabó cayendo ante el Sport Lisboa e Benfica en la ida de la segunda ronda previa de la Liga de Campeones CEV (3-1) y tratará de buscar la clasificación en la vuelta el miércoles 29 de octubre en el Gran Canaria Arena.

El partido arrancó con igualdad sobre el parqué lisboeta, aunque el Benfica aprovechó el escenario para estirar el marcador hasta el 7-4. El Heidelberg Volkswagen, que sorprendía con la titularidad de Martina Bednarek, reaccionó bajo la batuta de Patricia Aranda y los puntos de la opuesta argentina y Lola Hernández (12-12).

Con Aranda al saque, las grancanarias hicieron daño, con dos puntos directos de la granadina incluidos, y ampliaron su ventaja hasta el 12-16 para sorprender a las campeonas de Portugal y posteriormente poner tierra de por medio con una acertadísima Bednarek (16-22). Kyra Holt comandó una tímida reacción lusa que Cara McKenzie se encargó de neutralizar con un remate a la pata por zona 2 (21-25).

Las locales, sorprendidas por el empuje insular, volvieron al partido con un arranque fulgurante de segundo set (6-1) donde Isidora Ubavić y nuevamente Holt guiaron la remontada de las lisboetas. El empuje de la chilena Beatriz Novoa y la mejora en defensa acercó a las blancas en el marcador (13-10) y Henrique Furtado paró el partido para reordenar ideas.

Un saque directo de Bednarek (13-11) acercó a las grancanarias al sueño de meterse en el partido, pero la subida de nivel de saque y de bloque y defensa del Benfica les permitió romper el set para marcharse en el marcador y cerrar la manga con un demoledor 25-15 tras un parcial luso de 12-4.

El Sport Lisboa e Benfica volvió a salir con el cuchillo entre los dientes e impuso su superioridad con un 8-1 de salida que desesperó al banquillo de Santi Guerra, que agitó el árbol con la entrada de Anlène van der Meer y Blanca Martínez en busca de soluciones.

Las vigentes campeonas de la liga portuguesas detectaron las debilidades del Heidelberg Volkswagen y con la central Veronika Djokic al mando con sus remates a la pata por zona 2, el Benfica no dio opción a la sorpresa y cerraron el tercer set con otro 25-15 que dejaba a las canarias contra las cuerdas.

Sabedoras de la importancia del cuarto set, las colegiales saltaron a la pista con otro ritmo y con más acierto de la mano de van der Meer y Novoa (6-9). El equipo grancanario mantuvo la distancia de tres puntos hasta el 11-14, pero las locales reaccionaron con un 7-2 de parcial, lideradas por Mayara Barcelos y Claudia Dillon, y pusieron el 20-16.

El Heidelberg Volkswagen buscó la épica y se aferró al marcador (23-21) con tres remates de Novoa, pero un remate de Kyra Holt y un saque directo de Isidora Ubavić destrozaron los intentos de remontada visitante para firmar un 3-1 que deja una oportunidad abierta para buscar la remontada en la vuelta en el Gran Canaria Arena.

Ficha técnica:

3 – Sport Lisboa e Benfica: Mayara Barcelos (15), Mariana Garcez (4), Cansu Çetin (2), Marta Aleixo (líbero), Alice Clemente (-), Emilia Balagué (-), Tatiana Rizzo (líbero), Veronika Djokic (19), Isidoro Ubavić (13), Joana Garcez (-), Claudia Dillon (9) y Kyra Holt (16).

Entrenador: Henrique Furtado.

1- Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (-), Martina Bednarek (10), Anlène van der Meer (7), Lola Hernández (4), Agostina Menegozzo (-), Sofía Tummino (4), Patricia Aranda (3), Blanca Martínez (1), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (-), Cara McKenzie (7) y Beatriz Novoa (17).

Entrenador: Santi Guerra.

Parciales: 21-25, 25-15, 25-15 y 25-22.

Árbitros: Olivier Guillet (Francia) y Ilaria Vagni (Italia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de la segunda ronda de acceso a la Liga de Campeonas CEV 2025-2026 disputado en el Pavilhão Fidelidade de Lisboa, en Portugal.