«Que el Heidelberg pueda jugar Superliga es algo increíble»

El pabellón Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg vivirá desde el próximo viernes la lucha por dos plazas de ascenso a la Liga Iberdrola de voleibol femenino. ¿El Heidelberg parte con muchas opciones, qué tal los ánimos?

La ilusión es muy grande en el club. Durante años se ha trabajado muchísimo, pero luchar por ascender a la máxima categoría del voleibol femenino español era algo impensable y quizás un pensamiento surrealista hace un tiempo. Ahora estamos a las puertas y creo que hay opciones. Nos estamos preparando bien a nivel físico y mental, y queremos disfrutar de esta experiencia única.

Lleva desde los 6 años en el club. ¿Qué supondría jugar la Liga Iberdrola con el Heidelberg?

Un paso de gigante. Empecé en el voleibol como hobby y poco a poco fui cumpliendo etapas. Ahora estamos en una nube, a un paso de un gran sueño. El club se está volcando para ofrecer una gran organización y estoy segura que estaremos muy apoyadas desde la grada.

¿Ha soñado con el ascenso?

Sí. He soñado con esa final.

Junto a Mercedes Domínguez, Paula Pérez y María Cañas forman el grupo de cuatro alumnas del Heidelberg que pueden alcanzar este logro tras ir año a año cumpliendo etapas. ¿Un plus para ustedes?

Sin duda. Jugar una fase de ascenso ya tiene un mérito enorme y para nosotras todo lo que estamos viviendo es muy especial.

¿Qué le ha dado el voleibol?

He madurado como persona gracias al voleibol. Era muy impulsiva y no me controlaba, ahora he ganado en confianza y me siento respaldada por el equipo.

¿En todos estos años ha tenido la opción de irse a otro club?

Nunca he pensado en ello, ni se ha planteado la posibilidad. Aquí soy muy querida y creo que no habría para mí otro equipo mejor que el Heidelberg. El club es una familia y esto hay que saber valorarlo.

¿Cómo se define como jugadora? ¿Cuáles son sus principales características?

Uff. No sé ni qué decir. Juego de central y me considero una jugadora de carácter. Tengo un buen salto y prefiero atacar, aunque dicen que tengo un buen bloqueo, jajaja.

¿Ser la capitana supone una responsabilidad añadida?

Es una responsabilidad, pero lo importante en este equipo es que todas conocen su rol a la perfección.

El próximo viernes empieza en el pabellón del Heidelberg esta fase de ascenso. Heidelberg Volkswagen, Madrid Chamberí y Voley CIDE Palma integran el grupo A, mientras en el grupo B participarán Fedes Ascensores La Laguna, Leleman VB Valencia y CV CCO 7 Palmas Urbaser. Hay dos plazas en juego. Lola Hernández es estudiante de ADE y ahora está muy centrada en esta fase de ascenso tan ilusionante para toda la familia del Club Deportivo Heidelberg.