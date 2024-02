«Haremos posible que la Transgrancanaria sea la mejor prueba del mundo»

El padre de la criatura, esa carrera que nació en 2003 como una ocurrencia y se ha convertido en referencia mundial, es Fernando González (Las Palmas de Gran Canaria, 1974), runner vocacional e impenitente y que ahora, desde su atalaya como CEO de Arista Eventos, mantiene la pasión y el entusiasmo por una Transgrancanaria instalada en la excelencia y que año a año rompe su techo de perfección, con figuras internacionales, participación masiva, organización perfecta, el abrigo de las instituciones públicas y los 21 municipios de una isla volcados en la magia de su liturgia única. Desde el miércoles, la 25ª edición anuncia lo imposible, que es superarse.

-Un año más y con un cartel y unas previsiones inmejorables. ¿Dónde está el secreto?

-Todos los años decimos lo mismo, pero sí, pensamos que esta edición será mejor que las anteriores, que ya es decir. Arista Eventos, que es la organizadora de la Transgrancanaria, se caracteriza por la pasión por lo que hace. No hay nadie en la empresa que no se levante por la mañana sin ganas de ir a trabajar, con ganas de aportar algo mejor, de superarse. Aquí nadie disfruta del éxito porque la generación de ideas es continua, va con nosotros. Somos corredores y vamos fuera. Y de América o de Asia cogemos ideas y las adaptamos. Y siempre con una fórmula que haga que funcione. Cuando creamos la Trans, mi pretensión primera es que fuéramos la prueba deportiva de referencia en Gran Canaria. Después, pasamos a referencia en Canarias, a referencia en España... Y ahora puedo decir, a boca llena, que somos la segunda mejor prueba a nivel mundial. Y, una vez aquí, si nos dejan, podemos ser la mejor del mundo porque tenemos las herramientas. Todas las instituciones creen en nosotros y tengo un equipo insuperable para hacerlo. Es algo que haremos posible por todo lo que llevamos avanzado y que tenemos al alcance si se nos brindan las condiciones necesarias.

-¿Se disfruta o, con el trajín de la faena, de la logística y de todo lo relacionado con los detalles organizativos, el romanticismo y la vertiente más lúdica se diluyen?

-Ahora disfruto más porque he delegado en un equipo muy grande. Tengo un director de carrera, coordinadores... Porque antes hubo años en los que yo solo quería que terminara la carrera. Y que te quedas con los ojos en blanco mirando al infinito en el momento clave porque tienes la cabeza en mil sitios. En el plan de seguridad, los avituallamientos, la señalización... Hay gente que lo pasa no tan bien como debieran en la carrera, pero sí disfrutan al final. Hay mucha gente joven en la empresa y, desde hace una o dos semanas, me dicen que ni duermen, que les comen los nervios, a la espera de que todo salga bien. Mi consejo es que dejen pasar unos años, que vivan el proceso que yo viví, para que eso, por decirlo de alguna manera, se serene.

-Vienen figuras que son leyendas en la disciplina, referencias indiscutibles, galácticos del running. ¿Es la erótica de la prueba o hay compensaciones económicas que explican este poder de convocatoria sin comparación?

-Nosotros nos hemos puesto por política no pagarle nunca a un atleta para que venga. Jim Walmsley, que no vendrá al final porque se torció un tobillo, o Courtney Dauwalter, los números uno del mundo, se inscribieron por su cuenta. Dauwalter el año pasado hizo lo mismo y este año nos llamó y le hemos facilitado aspectos del viaje como alojamiento o vuelos. Pero no pagamos canon a ningún corredor. En carreras públicas les pagan para que vayan. Nosotros tenemos la suerte de tener una marca como la Transgrancanaria que es legendaria, nuestra isla es increíble, sin desmerecera a ningun otra isla, una organización experta y muy profesional y nunca jamás en la historia hemos suspendido ninguna edición, ni siquiera en la pandemia. Nos ayuda la climatología privilegiada que tenemos. Somos la única prueba del mundo que puede decirlo. Y otro aspecto que nos diferencia es que jamás hemos tenido ningún fallecido. Es duro decirlo pero en las carreras suelen morir atletas por distinto motivo. Aquí nunca ha pasado y los pequeños accidentes se han solventado con rapidez y eficiencia por el plan de seguridad que tenemos. Todo eso genera un boca a boca. Somos una apuesta segura en todos los sentidos.

-Implicar a toda Gran Canaria, que durante esos días es de la Transgrancanaria, suena a música celestial pero debe tener un trabajo por detrás de época...

-Es nuestro espíritu, que es que lo sienta todo el mundo. El otro día tuvimos la presentación con los municipios y muchos alcaldes vinieron a preguntarnos que qué podían hacer para ayudarnos en lo que necesitáramos. Todos nos quieren. Nosotros intentamos varias el recorrido y crear modalidades nuevas para cubrir todo el territorio porque lo que quiere la Trans es dar a conocer Gran Canaria. Ha costado que todos confíen en nosotros pero ahora notan que el foco internacional se pone en nuestra isla, en nuestros municipios. Y siempre le decimos lo mismo, que lo aprovechen. Pero es que este espíritu de por y para Gran Canaria se traslada a la organización. Todo mi equipo es de aquí. Y todo lo que intentamos contratar es de aquí. Hemos, incluso, promovido la creación de una empresa grancanaria que sacara fotos en carrera y pudieras descargar tu foto en una web, algo que antes hacía una empresa de fuera. Todos los servicios que intentamos contratar, siempre que es posible, son de aquí.

-La Transgrancanaria como carrera y como generadora.

-Hay gente que vive de esto. Fisioterapeutas, masajistas, tiendas deportivas, entrenadores, salas de entrenamiento... Hay mucha gente que tiene que objetivo anual la Transgrancanaria. Hay muchas carreras, pero solo una Transgrancanaria.

-¿Qué números manejan en cuanto a impacto económico? ¿Qué volumen de gente mueven?

-Ronda los quince millones de euros. Si miras otros grandes eventos, lo mismo no parece tanto. Pero nosotros contratamos una empresa externa para hacer la auditoría. Y sale una cifra fiable al ciento por ciento. Por cada atleta, hay una media de tres personas acompañantes. Si multiplicamos 4.500 por tres salen unas 14.000 solamente a la gente que viene a la carrera. Y estudios de turismo hablan de un gasto diario de unos 100 euros. Y vienen con una estancia media de siete días. Y el impacto de imagen es mayor.

-Un animal mediático, además.

-Y ahora más. Hemos creado este año un circuito que se llama el World Trade Majors. No pusimos en contacto con la mejor carrera de China, la mejor carrera de Japón, la de África, la de Canadá, la de Estados Unidos, la de Suiza y la de Francia. Nos hemos juntado las diez mejores carreras del mundo y ese circuito lleva la imagen de cada carrera por todo el mundo. La carrera más emblemática, el corazón del circuito, es la Transgrancanaria. Lo gestiona Arista y tenemos presencia en todas esas carreras. Exportamos Gran Canaria de una manera imbatible.

-¿Y ya pensando en la edición de 2025 sin haber cubierto la de 2024?

-Claro. Ya tenemos propuestas a ver si terminamos en el Faro de Maspalomas...

-No hace falta una invitación a que la gente viva la Transgrancanaria porque los precedentes son apabullantes e inequívocos. Pero les llegará al corazón que el público esté en los caminos y siga brindando su apoyo al corredor.

-De 4.500 corredores, 500 van mirando el reloj. Para el resto, es un reto de vida. Han pasado una enfermedad, una depresión, se lo han propuesto como un objetivo... Un montón de historia personales y que van a llegar antes de que se cierre el crono. Y ponemos los tiempos muy abiertos. El primero tarda 12 horas y el último casi 30, que va caminando todo el recorrido. Hay de todo. Gente de 80 años, de 15, hasta la Family Trans, que van hasta bebés. Y toda esa gente viene porque le han dicho que el pueblo grancanario es apasionado y que da todo su cariño y calidez.

-¿Siente que esta prueba se valora y tiene la dimensión y magnitud justa en la escala de apreciación atendiendo a su crecimiento, cartel y fama?

–Cada vez más. Hubo un momento de muy poco entendimiento y ha sido una gráfica que ha ido en ascenso hasta que ahora se entiende más lo que es la Transgrancanaria. Todo el mundo tiene un amigo o amiga que la corre o esté involucrada en la prueba. Y las instituciones sí lo entienden. Que podemos tener más apoyo, sí. Con más, mejores cosas haremos. Nosotros lo invertimos todo en la prueba. Lo que queremos perfilar es el asunto relacionado con las restricciones medioambientales y tenemos conversaciones pendientes con las autoridades para ello y llegar a un punto de acuerdo para no cerrar pasos que creemos fundamentales en la Trans.