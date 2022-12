Un Guaguas titánico completa la primera vuelta perfecta voleibol Gana al Valencia (3-1) y llega al ecuador del calendario regular con un balance imponente: 11 victorias en once encuentros

El CV Guaguas completa una primera vuelta de ensueño. La escuadra insular completó otra fantástica actuación en el CID para terminar el primer tramo de competición como invicta al doblegar a un correoso Léleman Conqueridor Valencia (3-1). Los amarillos están en un momento de forma increíble y volvieron a mostrar los motivos que les han llevado a protagonizar una primera vuelta soñada.

Esta es la primera ocasión en la que los pupilos de Sergio Camarero han conseguido ganar todos y cada uno de los encuentros que han disputado en las primeras once fechas de la Superliga Masculina, algo que pone de manifiesto su gran dominio del campeonato. Para conseguirlo volvieron a cuajar un gran choque para vencer a un duro Valencia.

La igualdad estuvo servida en el inicio del encuentro. Con un bonito intercambio de golpes, Guaguas y Valencia se repartieron alegrías sin que ninguno sacase mucha ventaja. Sin embargo, un parcial de 3-0 a favor de los amarillos supuso un primer toque de atención serio en pleno inicio de choque (10-7). La estirada local se alargó y la distancia aumentó considerablemente (13-7) con un gran Miguel Ángel de Amo al saque. Aun así, Conqueridor Valencia no se amilanó y consiguió recortar (14-12).

Pese a ello, el ritmo y la concentración de los isleños les ayudó de forma evidente a mantenerse por delante. Los de Camarero se agarraron bien a su ventaja gracias a un enorme Matt Knigge en la red. De ese modo, otro acelerón terminó por darles a los canarios la confianza necesaria como para saber jugar sus cartas en busca de adjudicarse este primer set. Con el piloto automático activado, el Guaguas ya no miró más por el retrovisor y con varios chispazos de Zonca cerró la manga (25-17).

Conqueridor Valencia, que era y es la gran revelación de esta campaña, decidió no bajar los brazos ni mucho menos. De ese modo, con Víctor Amorím asumiendo el peso del juego ofensivo, los valencianos comenzaron por delante (2-3). De hecho, los grancanarios no conseguían adelantarse y el control de la situación lo tenía la escuadra visitante. A pesar de ello, los de Fabián Muraco no encontraron una ventaja cómoda y el partido se volvió bastante más espeso de lo habitual (9-11).

Yadrián Escobar y Borja Ruiz lograron, no sin esfuerzo, cambiar la tendencia de un set igualadísimo. Entre ambos, elevaron a un Guaguas que buscó empezar a volar (14-12). No obstante, en esta ocasión Valencia no se perdió por el camino y empató de nuevo la contienda gracias a su enorme defensa de bloqueo (18-18). Tras un tiempo muerto de Camarero, los amarillos recuperaron terreno, pero todo se iba a decidir al final (21-20). Cualquier error en ese momento se iba a pagar muy caro.

Con Brandon Rattray acaparando protagonismo y sus compañeros buscándole, el Guaguas vio la luz a nivel ofensivo. Además, gracias al bloqueo insular consiguieron frenar a Amorím en el momento justo. Por tanto, los locales se llevaron por méritos propios una manga dificilísima que podía ser vital para ganar el encuentro (25-21).

Tras una durísima batalla en el segundo set, el Léleman Conqueridor Valencia salió una vez más a por todas. Amorím continuó martilleando el balón, sumando muchos puntos para los suyos y al Guaguas le tocaba devolver los golpes (3-6). Asimismo, Javier Monfort no se quedó atrás y junto al opuesto brasileño sostuvieron a un equipo, el visitante, que estaba cuajando un fantástico choque. Ante esa situación, Camarero se vio obligado solicitar un tiempo muerto para intentar reaccionar (7-11).

En ese instante, el Guaguas estaba tocado. Las cosas no salían y Sergio Camarero lo paró por segunda vez (11-16). Borja Ruiz trató de tirar del carro, aunque el cuadro amarillo iba a necesitar algo más. Desde ese momento, los locales intentaron una persecución con todo, aunque en esta ocasión se le iba a escapar la victoria por la vía rápida gracias a la gran labor de su rival. Había que seguir remando (21-25).

Desenlace favorable

No iba a ser sencillo sacar adelante el partido tal como se había puesto. Era hora de reaccionar. Aun así, Valencia empezó por delante. Los dos equipos se fueron dando réplicas el uno al otro sin que nadie asestara un golpe de gracia hasta que la figura de Matt Knigge se hizo enorme en la red gracias a sus bloqueos (9-7). La mejoría de los amarillos en la defensa estaba siendo determinante. Ahí parecía que el que estaba tocado era Conqueridor. El CV Guaguas tenía la sartén por el mango (13-8).

Aunque ahora el viento le venía de cola a los amarillos, Valencia no se rindió. Aun así, Paolo Zonca continuó actuando de desatascador y los puntos del italiano fueron pura adrenalina para los suyos. Borja Ruiz siguió también activo, por lo que ahora sí que sí el control del tempo era completamente grancanario (19-13). Y ya ahí no hubo vuelta atrás; el Guaguas no dudó más, sumando una de esas victorias que valen doble por el esfuerzo empleado y por la dureza de un rival enorme (25-19).