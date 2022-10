El Guaguas se redime

Lo han vuelto a hacer. El CV Guaguas ha vuelto a cuajar un encuentro de ensueño ante toda su afición. Los pupilos de Sergio Camarero mantienen, así, las buenas sensaciones en Superliga. Un CV Guaguas imparable en Liga, que mantiene su condición de invicto en el Campeonato y consolida su liderato. Los amarillos querían olvidar la caída del jueves y recuperar fuerzas para seguir compitiendo al máximo nivel. Dicho y hecho, el conjunto insular da un golpe sobre la mesa y demuestra que está completamente decidido a seguir luchando por el máximo número de títulos posibles esta campaña.

El encuentro comenzaba con mucha intensidad. El CV Guaguas salía muy fuerte, con muchas ganas de llevarse la victoria. Por su parte, los cántabros necesitaban una victoria que les sacara de los últimos puestos de la tabla. La igualdad reinaba en este arranque del choque. Los amarillos estaban cogiendo ritmo poco a poco, mejorando en el ataque (5-5). Los bloqueos amarillos eran cada vez más infranqueables. Pese a los intentos de los cántabros por mantener esa igualdad en el marcador, los insulares empezaban a coger ventaja (9-7). Gracias a los fortísimos remates de Paolo Zonca en red, el CV Guaguas seguía por delante.

Los minutos corrían y la intensidad en el Centro Insular de Deportes subía en cada momento. L os pupilos de Sergio Camarero querían la victoria y no iban a dudar en luchar por ella. El equipo insular estaba muy bien posicionado. Los ataques del CV Guaguas eran imposibles de parar por los cántabros (15-13). El Textil Santanderina estaba cuajando, también, un buen encuentro pero no eran capaces de superar el juego amarillo (16-14). El conjunto cántabro no le estaba poniendo las cosas fáciles al Guaguas. Pese a la superioridad insular, el Textil Santanderina estaba ejerciendo una buena defensa en red con los bloqueos.

Por primera vez en el encuentro, el combinado peninsular conseguía una ventaja de dos puntos (17-19). El Textil Santanderina se ponía por delante en el momento más crucial del set. El CV Guaguas no se daba por vencido, iba a luchar por llevarse este primer set (18-20). Los cántabros apretaban y el conjunto amarillo respondía con un gran Adrián Olalla (20-22).

A base de coraje, los de Sergio Camarero se ponían a uno punto de empatar en el eléctrico. Había tiempo muerto, llevarse el primer set era fundamental para coger buenas sensaciones. Con un gran bloqueo de Martín Ramos, el CV Guaguas empataba la contienda (23-23). En los momentos decisivos, los amarillos daban la talla (24-23). Los cántabros oponían mucha resistencia. Con un remate cántabro que se iba fuera, el conjunto insular se anotaba el primero (26-24).

Superioridad amarilla

La tónica del encuentro seguía siendo la misma, mucha intensidad por ambas partes e igualdad en el marcador. Los cántabros querían la revancha tras perder el primer set en los últimos minutos. El Textil Santanderina iba a por todas (3-4). Por su parte, los de Sergio Camarero seguían la misma línea de juego, atacando con remates imparables (6-5). El CV Guaguas ya se ponía por delante. El conjunto peninsular estaba teniendo problemas en defender el ataque amarillo. Pese a los intentos cántabros, los amarillos se encontraban muy cómodos en la pista (9-6). El Textil Santanderina atravesaba unos minutos malos en el encuentro, el técnico cántabro solicitaba tiempo muerto (11-7).

Los cántabros se iban desinflando poco a poco (13-9). El CV Guaguas estaba haciendo las cosas muy bien en la pista, tanto la defensa como el ataque eran impecables (14-10). Un magnífico Yadrián en red estaba haciendo las delicias de todos los aficionados en el Centro Insular de Deportes (17-11). La ventaja de los de Sergio Camarero en el marcador era cada vez mayor. Los cántabros no eran capaces de solucionar sus problemas en red, mientras que el conjunto insular seguía avanzando (18-11).

Un ataque increíble de Adrián Olalla metía al Guaguas en los últimos compases del set (21-11). El Textil acumulaba, cada vez, más errores, que los amarillos aprovechaban para seguir avanzando (23-12). Los cántabros estaban teniendo muchos problemas con los saques. De nuevo, el receptor amarillo Adrián Olalla remataba y daba el segundo set al CV Guaguas (25-13).

Imparables

El CV Guaguas comenzaba controlando el encuentro (4-2). Aunque el Textil había mejorado, todavía no tenía el nivel del primer set. El dominio amarillo era tal que ya sacaba cuatro puntos de ventaja (6-2). Los cántabros eran incapaces de frenar los ataques amarillos, cosechando problemas en los bloqueos (9-5). El conjunto peninsular no conseguía salir de esa racha de errores y problemas en la pista. El CV Guaguas seguía haciendo un gran papel en el choque. Los de Sergio Camarero estaban muy cómodos en la pista, las buenas sensaciones de los otros dos set les motivaban y daban fuerzas para jugar al máximo nivel (12-8).

Los minutos corrían y el conjunto amarillo seguía avanzando poco a poco. Aunque sí que es cierto que los cántabros habían solucionado algo sus problemas, todavía tenían que seguir mejorando si querían llevarse el set (16-12). El central Martín Ramos estaba cuajando una magnífica actuación en red, mientras que Yadrián seguía dirigiendo el ataque (19-12). El encuentro entraba en el momento más importante. Los amarillos estaban a sólo cuatro puntos de llevarse la victoria (21-14). Los cántabros tiraban de las fuerzas que les quedaban para ponerlo más difícil (21-17). Los bloqueos insulares estaban siendo de lo mejor del choque (23-17). Con un error de recepción de los cántabros, el CV Guaguas se lleva la cuarta victoria consecutiva en Superliga (25-19).