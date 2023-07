«El Guaguas es caballo ganador. Títulos, economía saneada...»

En el Guaguas llevan semanas de cuidadosa planificación para lo que viene en la temporada 2023-24, que plantea el doble reto de consolidar la hegemonía nacional, de nuevo en el CID tras una última Superliga conquistada sin derrota alguna, y el asalto a la Champions, palabras mayores pero que, lejos de encoger las ambiciones, vertebra el salto cualitativo que le están procurando Juan Ruiz al club. El listón se ha elevado tanto en la cancha, con fichajes incuestionables, como en los despachos. Ahí, en el ámbito ejecutivo, el conocido industrial Ariel Ortega (Las Palmas de Gran Canaria, 1972), director general de Café Ortega, se une al proyecto en condición de vicepresidente para aportar conocimientos, ideas y recursos en la necesaria modernización de la entidad.

–¿Cómo surgió la posibilidad de entrar en el Guaguas?

–Conozco a Juan Ruiz desde hace más de veinte años, cuando coincidió con mi padre en la directiva de la UD Las Palmas. De siempre hemos compartido inquietudes deportivas y de todo tipo. Soy abonado de la UD, Gran Canaria y Guaguas. Volviendo a la pregunta, hace unas semanas Juan me llama porque quiere hablar conmigo. Sinceramente, pensé que me iba a pedir dinero, porque él siempre está pensando en el crecimiento del club... Pero no, lo que me trasladó es que quería contar conmigo en virtud de mi trayectoria profesional y mi afición por el deporte. Y pensaba que podía prestigiar la directiva del Guaguas si yo me unía a ellos. No lo consulté a nadie y ni me lo pensé. Acepté al momento.

-Un club campeón y de larga tradición de éxitos...

-Yo llego en un buen momento y me subo a caballo ganador. Lo fácil es sumarse ahora. Lo difícil es llegar hasta aquí desde la fundación del club en 1976. De ahí el mérito de Juan Ruiz y de todos los que han hecho posible que el Guaguas haya escrito esta historia. Personalmente, es un halago que quieran contar conmigo. Y viendo el ADN del Guaguas, que siempre sale a ganar, creo que hay posibilidad de recorrido, de crecimiento. Para empezar, saldremos a por la Champions, aunque luego no se haga. Pero salir, saldremos a por todas.

Ampliar

-¿Su perfil empresarial puede generar un efecto llamada en beneficio del Guaguas?

-Cuando Juan me propone entrar, lo primero que le pregunto es la faceta en la que yo le puedo ser útil al Guaguas. Él me lo dijo claramante: que pusiera mi vocación por del deporte, mi formación y mi experiencia profesional y empresarial al servicio del club. Y sí, todo enfocado a captar recursos. La mayoría de los ingresos del club vienen del sector público y la idea es incrementar el dinero que llegue de la esfera privada. Sin renunciar a las subvenciones, pero sabiendo que tenemos que ganar en autonomía financiera. Como anécdota diré que ya hay amigos que no me cogen el móvil cuando los llamo porque piensan que les voy a pedir dinero para el Guaguas...

-¿Es el Guaguas un atractivo para el empresario canario o hay que evolucionar en este ámbito?

-Para mí lo es y creo que para muchos más, igual. No hay una tarifa plana para invertir en el Guaguas en materia de patrocinio porque hay tarifas muy accesibles. Y se están desarrollando productos de colaboración y esponsorización que van desde lo más asequible a aportaciones ya más cuantiosas. Mi misión se enfocará ahí.

Ampliar

-En el presupuesto que se maneja, ¿qué porcentaje supondría la vía de patrocionios privados?

-Uno de los aspectos que hay que resaltar de este club es que la economía está saneada. Este año el presupuesto estará en torno a 1.600.000 euros y, con los ingresos previstos, se va a cubrir íntegramente. Todo lo que podamos conseguir de más puede ser un remanente interesante para el futuro. Y no me olvido de la política agresiva de captación de abonados. La venta de entradas no es una parte esencial en las cuentas de ningún club en lo que se refiere al presupuesto, pero queremos llenar el pabellón. Tenemos un equipo campeón y queremos que la gente lo vea y lo disfrute. Solo llevamos un mes de campaña de abonados y ya tenemos los 400 abonados que teníamos la campaña pasada, con una previsión de duplicarlos e, incluso, de superar el millar de afiliados.

-No es mucho pedir con lo que garantiza un equipo que gana Ligas y estará en la máxima competición continental...

-El abono está al alcance de todos y queremos enganchar a la gente. Sabemos que el fútbol y el baloncesto atraen lo que atraen, pero deberíamos pensar la importancia y el valor que tiene que el mejor equipo de España de voleibol sea el de nuestra ciudad. Eso debe ser un motivo más que suficiente para apoyar a Guaguas. Y para eso vamos a trabajar con todo el empeño posible y sabiendo que podemos avanzar en muchísimos aspectos.