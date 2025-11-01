Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Guaguas, preparado para luchar por un nuevo triunfo. C7

El CV Guaguas busca mantener su paso firme en Melilla

El conjunto de Camarero visita el Javier Imbroda, este domingo a las 11.00 horas, con la intención de seguir sumando triunfos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:52

El CV Guaguas afronta este domingo (11:00 horas) una nueva cita liguera en el Pabellón Javier Imbroda ante el CV Melilla. Después de un inicio de temporada impecable, los hombres de Sergio Miguel Camarero quieren prolongar su buena racha y confirmar sus aspiraciones de pelear por todos los títulos.

El equipo amarillo llega lanzado tras sellar su pase a la siguiente ronda de la Champions con una contundente victoria por 3-0 ante el MÁV Foxconn de Hungría. En la Superliga, el Guaguas también arrancó con paso firme, superando en la jornada inaugural al Cisneros por el mismo marcador. Ahora, los grancanarios afrontan su primer desplazamiento del curso con la intención de mantener el pleno de victorias.

Uno de los grandes protagonistas de este inicio de temporada está siendo Osmany Juantorena, que se ha erigido como máximo anotador del Guaguas en todos los partidos disputados hasta el momento. Su liderazgo, junto a la solidez de Walla Souza, el control de Io de Amo en la dirección y la seguridad de Unai Larrañaga en la recepción, serán claves para intentar sumar otro triunfo.

El CV Melilla, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa y ofrecer resistencia ante uno de los equipos más potentes del campeonato. El conjunto norteafricano siempre convierte el Javier Imbroda en una cancha exigente, por lo que los de Camarero deberán mostrar su mejor versión para mantener la inercia positiva.

