El CV Guaguas aumenta su ventaja como líder de la Superliga

El CV Guaguas consiguió este pasado fin de semana una victoria muy importante en el Centro Insular de Deportes. Los grancanarios doblegaron a un Barça que llegó al recinto de la Avenida Marítima como segundo clasificado y lo hizo con una gran actuación que encandiló a los 1.500 espectadores que acudieron al encuentro. Gracias a este triunfo, los insulares no sólo se mantienen como líderes en solitario, sino que amplían un poco más su distancia con sus perseguidores en este gran inicio de temporada doméstica de los amarillos.

Ahora mismo, el Pamesa Teruel Voleibol de Rodrigo Pernambuco, máximo estandarte del cuadro aragonés, es el equipo que está justo por detrás del Guaguas en la tabla clasificatoria. Los turolenses están con 13 puntos respecto a los 18 de 18 que lucen en el casillero isleño, algo que coloca en 5 la distancia entre ambos. Al iniciarse la sexta jornada de la Superliga Masculina la diferencia que había entre primero y segundo era de 3 puntos, pero la victoria del Guaguas ante el Barça le ha ayudado a aumentar un poco más este botín tan importante.

En ese sentido, el CV Guaguas no quiere dejar de pisar el acelerador en esta arranque de temporada, siendo el choque del próximo sábado ante el ConectaBalear CV Manacor (18:00 hora insular) su próximo reto. No obstante, los de Sergio Camarero miran más allá y en sus cabezas está el hecho de llegar en las mejores condiciones posibles a los momentos clave de la temporada: La Copa del Rey y los Playoffs por el título de Superliga. Estar a buen nivel cuando el curso alcance el instante en el que se van a poner los títulos en juego va a ser fundamental. De ese modo, el Guaguas se sigue preparando semana a semana para recuperar el trono perdido con la máxima ambición posible.

Alejandro Fernández: «Cuando tienes un grupo de jugadores que son una familia se nota en la pista». «Sabíamos que venía Barcelona, un equipo que iba segundo en la clasificación, un equipo que ha hecho fichajes muy buenos este año. Nosotros ahora mismo estamos en un momento dulce, en una buena dinámica de entrenamientos y con una unión extraordinaria.

«Estamos contentos en ese sentido y el nivel de juego se está notando en todos esos factores. Estamos jugando con una mentalidad ganadora y creo que todos los fines de semana lo estamos demostrando».

«Cada vez me veo mejor. Es verdad que no pude asistir a los partidos de pretemporada por el nacimiento de mi hijo, pero ahora estoy volviendo a coger ritmo y están pasando los fines de semana y me estoy encontrando mejor, con confianza. El grupo también es lo que te hace sentir confianza porque todos estamos a un nivel altísimo y nos estamos contagiando de eso. Personalmente estoy muy contento y espero seguir aportando todo lo que pueda al grupo