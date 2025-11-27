Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Gran Canaria Open 2025 abre el telón y ya tiene dos ganadores

La última parada de Pickle Pro tour 2025 ya ha echado a rodar | Un total de 101 jugadores, de 7 nacionalidades distintas luchan desde este jueves por conseguir los ansiados títulos

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:36

El Club de Tenis Conde Jackson ha acogido este jueves la primera jornada del Circuito Nacional de Pickleball de la RFET, que por primera vez en su historia se disputa fuera de la península. Un primer día de competición en el que se han disputado los cuadros de la modalidad individual. En la categoría PRO +18, ya conocemos a los 8 semifinalistas que lucharán el sábado por un puesto en la gran final:

- +18 Pro Masculino:

Ignasi de Rueda vs Alexander Serrano

Dennis Uspensky vs Alberto Horcajuelo

- +18 Pro Femenino

Sabrina Méndez vs Alicia García

María Pintor vs Raquel Amaro

En cuanto a la categoría +50 Pro, Gabriel Satrústegui se ha convertido en el primer campeón del Gran Canaria Open 2025, coronándose en la final ante Juber Avilés.

Este jueves, 27 de noviembre, también se ha disputado la categoría +18 Talent Individual Masculino, dónde Jorge Delgado se ha alzado con la victoria por 13/21, 21/14 y 22/21 ante José María Balmori.

Tras la jornada de Individuales, mañana se disputará la modalidad de Dobles, tanto la categoría Pro (Masculinos, Femeninos y Mixtos) como la Talent (Masculinos, Femeninos y Mixtos). Cabe destacar el Dobles Masculino, dónde hasta tres jugadores se están disputando el Nº1 del ranking: Ignasi de Rueda, Jesús García y David Illescas, por lo que la emoción está garantizada.

En el cuadro femenino, Sabrina Méndez y María Costantino parten como favoritas, mientras que en Dobles Mixtos Ignasi de Rueda y Eleana Rodino llegan como la pareja con más puntos en el ranking, eso si, la igualdad en esta modalidad será máxima.

El Sábado 29 y domingo 30 de noviembre el torneo se trasladará a la pista central, situada en la Plaza del alcalde Fernando Otroz Wiot, en el Paseo de Las Canteras. Un maravilloso e idílico enclave junto al mar, en el que los mejores jugadores de Pickle Pro Tour deleitarán al público, mientras luchan por conseguir los últimos puntos para el ranking de la temporada 2025. Ambos días se podrá seguir la retransmisión en directo, a través del canal oficial de Pickle Pro Tour en Youtube:

https://www.youtube.com/@PickleProTour

Esta prueba supone la guinda final a la primera temporada de Pickle Pro Tour, que ha estado cargada de partidos frenéticos, puntos imposibles y mucha emoción. Seis pruebas que han dejado encuentros memorables, celebraciones llenas de sentimiento y momentos únicos.

