El Gran Canaria Frontón King 2025 vuelve a decidir los títulos mundiales de bodyboard en la ola de Gáldar El municipio norteño acoge la cita del 11 al 25 de octubre, a la que seis riders llegan con opciones de coronarse en la categoría absoluta

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:30 Comenta Compartir

El espectáculo del mejor bodyboard del planeta regresa un año más a Canarias. Del 11 al 25 de octubre, Gáldar acoge el Gran Canaria Frontón King 2025, última prueba del IBC Bodyboarding World Tour, en la que se decidirán los títulos mundiales masculinos absoluto y júnior de la temporada.

Durante la presentación oficial celebrada en el Cabildo de Gran Canaria, el presidente Antonio Morales destacó el valor del evento como ejemplo de colabora-ción institucional y de proyección exterior: «El Frontón King es mucho más que un campeonato deportivo. Es una muestra de cómo Gran Canaria puede liderar la sostenibilidad, la promoción turística y el desarrollo local desde el deporte y la cultura del mar», afirmó el presidente.

La edición 2025 marca un hito histórico al convertirse en el primer evento deportivo de Canarias impulsado al 100% por energía solar en su infraestructura técnico-deportiva. Toda la energía necesaria para el funcionamiento de la torre de jueces, la producción audiovisual y las instalaciones técnicas procede de un sistema fotovoltaico autónomo.

Esta apuesta refuerza el compromiso de la organización -en consonancia con el del Cabildo- con un modelo de desarrollo sostenible y se complementa con otras medidas como la eliminación de plásticos de un solo uso y la utilización de materiales reciclables.

El Gran Canaria Frontón King 2025 reunirá a 128 riders de 15 países, máximo permitido por el reglamento internacional, con una participación española desta-cada —27 competidores— frente a una fuerte presencia global procedente de países como Francia, Portugal, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Marruecos, Sudáfrica, Italia, Australia, Sri Lanka o Guayana Francesa.

El campeonato llega cargado de emoción: hasta seis deportistas tienen opciones matemáticas de proclamarse campeones en la categoría absoluta. Entre ellos, el grancanario Armide Soliveres, que ostenta el título actualmente y lo podría revalidar ante su público. También estarán el brasileño Uri Valadão, actual líder del ranking, el francés Pierre Louis Costes, el sudafricano Tristan Roberts, el marroquí Badr Eddine y el brasileño Gabriel Braga.

En lo que respecta a la categoría junior, este año como novedad se celebró un clasificatorio en agosto para que jóvenes talentos canarios, sin medios para viajar al circuito internacional, pudieran obtener una plaza para competir en la gran final mundial.

El consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, subrayó «la trascendencia de que Gran Canaria acoja una final de este nivel, donde un deportista local vuelve a optar al título mundial y donde se confirma el peso de la Isla en el mapa internacional del bodyboard».

El apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes y la Consejería de Presidencia, ha sido clave en el crecimiento del Frontón King, que cumple diez años consolidado como referente global y uno de los eventos más mediáticos del circuito mundial.

En palabras del consejero de Turismo, Carlos Álamo, «la visibilidad internacional es enorme y esto genera unos recursos visuales que son muy potentes a nivel promocional, tanto para los deportistas como para el cliente tradicional, ya que son imágenes muy apreciadas por aquellos clientes que buscan espacios naturales. El Frontón King es un aliciente y un atractivo de primer nivel que nos permite exportar una imagen muy valiosa para el sector».

El impacto económico también es notable: más del 90% del gasto del evento repercute directamente en empresas y autónomos grancanarios, generando empleo local y fortaleciendo un modelo de economía circular en torno al deporte. En este sentido, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, recordó que la prueba «que se celebra en la mejor ola del mundo» ha conseguido ser tan importante «por méritos propios», y subrayó la importancia que tiene «la prueba y los propios riders para la defensa de nuestra costa y nuestro patrimonio. A los galdenses nos han hecho mirar a nuestro mar».

Desde la organización, Máximo Torres, director deportivo y Daniel Hernández, director de media y marketing, agradecieron el apoyo institucional que ha sido -subrayaron- «fundamental» para, después de 13 ediciones, poder hablar del «evento más mediático y potente del mundo desde el punto de vista organizativo, del más importante a nivel deportivo y de esos tres grancanarios campeones mundiales -Armide Soliveres, Alexandra Rinder y Alexander Montes-, además de toda una cantera que demuestra que Gran Canaria de la mano del Frontón se ha situado en el epicentro de este deporte».

El Frontón King mantiene además una fuerte vertiente social y educativa, y vuelve a abrirse a la comunidad con la participación de asociaciones como Pequeño Valiente y visitas escolares como la del IES Guía o el IES Casas Nuevas, acercando los valores del deporte y la sostenibilidad a decenas de adolescentes, niños y niñas.

Como cada año, la cita se complementa con el Frontón King Festival, una programación abierta al público que combina música, cultura y celebración popular. Además, el vencedor del campeonato deberá cumplir con la tradición galdense: levantar un racimo de plátanos y un cachorro canario con la carta del rey de bastos, símbolo de la tierra y homenaje al municipio anfitrión.

Gran Canaria Frontón King 2025, organizado por Epic Events, está promovido por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Presidencia, con la colaboración del Ayun-tamiento de Gáldar, Citroen, BeGreen, Corona, Munchitos, Bluetti, RedBull, Ozeano, Grupo Félix Santiago Melián, Link Store, Fitness Park, Our Style Cana-rias y Loype Eventos.

Temas

Gáldar