El Gran Canaria Bike Team puntúa en la primera etapa de la Txuma

Este viernes, desde las 18.00 horas y con 29 grados de temperatura, se dio el pistoletazo de salida a la primera etapa de la Txuma Gaztek Cadetes 2023. La carrera comenzó con 10 kilómetros de neutralizada y a partir de ahí contabilizaban los 51 kilómetros de la etapa. Una etapa muy rápida y muy nerviosa hasta que llegó el primer puerto donde el grupo se deshizo en mil pedazos. En el kilómetro 16 vendría el primer punto puntuable del sprint especial donde Matías Peñate pudo puntuar como segundo.

Más adelante, en el primer puerto puntuable, el primero en desconectar fue David Bolaños, que no pudo aguantar el ritmo impuesto por la cabeza de carrera. Unos kilómetros más adelante, el siguiente que no pudo continuar con el grupo fue Jorge Alonso, el cual luchó entre la fila de coches, pero finalmente no pudo conectar y la desgracia vendría pocos metros antes de coronar: Matías rompía el cambio. El técnico Jesus Rodríguez cambió de inmediato la bicicleta por la que el equipo tiene de repuesto y Matías luchó incansablemente para poder conectar con la cabeza de carrera, pero no lo logró, quedando rezagado en el segundo pelotón.

Entre tanto Garoé Hernández y Daniel Lado mantenían la posición en la cabeza de carrera. El último puerto puntuable decidiría la carrera, donde se hacía un corte de dos corredores con otros cinco haciendo de puente sobre el pelotón principal y así llegarían a meta.

Daniel Lado lograría la posición 20ª, Garoé Hernández la 33ª, Matías Peñate la 102ª, David Bolaños la 118ª y Jorge Alonso 132ª. Este sábado se disputa la segunda etapa de Txuma a partir de las 12.00 horas que constará de 57,5 Kilómetros con pendientes de 4,5% con dos puertos de montaña puntuables y dos metas volantes.