Golpe de la Liga de Fuerteventura con el fichaje de Fabián Rocha por el Unión Norte

Aunque en todo el verano el rumor se oía en los mentideros luchísticas, se ha confirmado plenamente que la Agrupación Unión Norte de Lajares, el modesto equipo de la Liga de Fuerteventura, la más dura de Canarias, se ha hecho con los servicios del puntal A y vigente campeón del mundo de lucha canaria, el tinerfeño Fabián Rocha, que ha sido presentado en redes sociales con la presidenta Yurena Espino.

«La verdad que un luchador como Fabián Rocha esté con nosotros es algo increíble y que no nos esperábamos», declaraba a este periódico la propia máxima mandataria del club.

Rocha había militado la última campaña en el Chimbesque y anteriormente estuvo varias temporadas liderando el Tegueste. Con esta incorporación, la liga majorera vuelve a dar un impulso a la competitividad entre sus clubes y elevará el nivel dado por el conjunto de la Oliva la pasada campaña.

En la misma no tuvo una buena actuación, si es cierto que lastrado por las lesiones y luchando solo con puntales C, pero en esta, ha dado el bombazo de la temporada y un golpe de efecto importante para incrementar sus posibilidades deportivas, no solo del equipo que ahora aspira a cotas mayores, sino de la propia competición que la vuelve más igualada e interesante.

Con el Maxorata, campeón Canarias y el gran puntal Eusebio Ledesma a la cabeza; el Unión Antigua campeón de la isla y con Kiren González siguiendo liderando el proyecto, aunque no ha sido presentado todavía, pero su presidente ha confirmado que está fichado, son los dos equipos a batir. El Tetir, con un nuevo grupo de luchadores y esperando que ahora sí, Miguel Hernández, El Majorero, recupere su mejor versión, también habrá que tenerlo en cuenta.

Aunque no tengan puntales A, no hay que olvidarse del Saladar de Jandía y del Rosario, que con el grancanario Fernando Rodríguez, Pollo de la Montaña I, y el palmero Pedro Hernández, cuentan con muy buenas plantillas capaces de ganar a cualquiera, y ahí tienen a los capitalinos, que por el average no se clasificaron para semifinales de la regional hace poco más de un mes.

Si a estos grandes conjuntos se les une ahora al Norte con Fabián Rocha va a ser la liga más igualada y emociónate posiblemente de la historia por el nivel de todos los conjuntos participantes y donde cualquiera de ellos puede aspirar al campeonato. Muchos alicientes, sin dudas, con lo que viene en camino.