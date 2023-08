El Gáldar Ybarra no se rinde pero lo tiene muy complicado para ir a Primera

El Unión Gáldar Ybarra lo está teniendo muy difícil para poder luchar en Primera y al mismo tiempo en los torneos de Gran Canaria. El conjunto del noroeste tenía puestas sus aspiraciones en un par de nuevos patrocinadores, pero al final no hubo fumata blanca y ya comenzaría esa aventura con un problema económico, que de todas maneras todavía hay tiempo de solventar.

La segunda dificultad es la falta de puntales libres, porque, aunque hay cuatro, solamente uno a estas alturas puede luchar y es el ex del Campitos Miguel Pérez. Por otro lado, Diego Ojeda no puede por problemas laborales y el lanzaroteño Efraín Perera declaró que no luchará porque tiene problemas en una rodilla y ha de operarse el mes de noviembre. Hay otro puntal C libre que es Iván Melián, que lleva más de un año sin bregar, pero problemas físicos y pendiente de un informe medico, le mantienen alejado de los terreros.

Habría una vía más complicada, pero no imposible. Esta campaña se están produciendo cambios de clubes por parte de algunos luchadores, que, al tener mejores ofertas, y mientras no hayan firmado la ficha y pasado el reconocimiento médico, podrían ir al equipo que deseen y los ejemplos son conocidos en el mundillo luchístico.

Si la falta de nuevos patrocinadores y de luchadores no fuera suficiente, el hecho que el Gáldar Ybarra haya dicho que desea luchar también en Primera ha desatado en algunos clubes de la isla e incluso en el ente federativo insular, cierto malestar ya que lo que se pretende es fortalecer la Superliga de Gran Canaria para que ya de una vez y por todas, la isla pueda tener Primera Categoría la próxima campaña, pues se espera contar con ayudas importantes para ello.

Incluso en la reunión donde se trató el tema con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, los clubes consultados no se ponen de acuerdo en lo allí hablado, pero sí parece claro que al Unión Agüimes, de alguna manera, se le pedía que no entrara en Primera por las razones expuestas, además de las dificultades que tiene el que los luchadores que hacen siete luchadas en la máxima categoría ya no pueden volver a bregar en Segunda.

Pesimismo

Rayco Ramírez el presidente del Unión Gáldar declaraba al respecto: «Me preocupa que piensen que me salto un acuerdo. Yo no le hago daño a nadie porque competiría en Primera y en todos los torneos de Segunda. Lo de las siete luchadas eso ya sería un problema nuestro ver cómo lo resolvemos. No queremos tener problemas con nadie solo por intentar terminar de abrir una puerta que se nos ha puesto delante».

Y admitió: «En este instante, y tras el último revés, lo tenemos muy difícil, casi imposible, pero al menos lo vamos a seguir intentando mientras exista una mínima posibilidad».