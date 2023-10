Gáldar se viste de gala para el Regional

El Museo Agáldar fue el escenario de la presentación del campeonato de Canarias Individual por categorías que se disputará en Gáldar el próximo sábado a las 20:30 horas y donde los mejores luchadores isleños que ganaron el titulo en la isla donde compiten, estarán presentes.

Ya se había acordado con antelación, que todo lo que se recaude en esta luchada, iría íntegramente a los damnificados del incendio de La Palma de pasado mes de julio, que fue la causa del aplazamiento de esta competición a estas fechas.

En la mesa presidencial con el teniente alcalde de la ciudad norteña Julio Mateo se encontraban el concejal de deportes Ancor Rodríguez, el presidente del Unión Gáldar, Rayco Ramírez, la directora general de deportes autóctonos y juegos tradicionales del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, el consejero de deportes del cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, el vicepresidente de la gestora de la federación regional, Dámaso Rodríguez y el presidente de la federación insular, Enrique Rodríguez.

Ancor Rodríguez tenía la esperanza de ver un gran espectáculo «y que disfrute la lucha canaria de las ocho islas».

Por su parte la directora general expuso que «es importante seguir recuperando todos los eventos de lucha que nos colocan en lo más alto y encantada de apoyar estos eventos y el sábado que se den cita los mejores luchadores. Es importante que las instituciones visibilicen la lucha canaria y la apoyen. Así esta nueva dirección general para que tenga permanencia en el tiempo. Tenemos que seguir trabajando por ello y cuenten con esta dirección general para otros acontecimientos de este tipo que se puedan dar y hay que seguir trabajando por ella».

Aridany Romero comentaba que «los deportes tradicionales no han estado convenientemente protegidos, pero ya no hay excusas. Tiene que ver con nuestras tradiciones y va de poner dinero y es el mejor legado que dejamos a nuestros hijos y así son los 2,8 millones de euros en cuatro años en la lucha canaria y en el deporte femenino. Hay que poner recursos para proteger nuestras tradiciones. Queremos que la primera categoría vuelva el próximo año a Gran Canaria y el cabildo está ahí, no solo para apoyarla sino también para eventos concretos como este que hacía muchos años que no se celebraba en las islas. Los y las mejores se darán cita en Gáldar»

Damaso Rodríguez agradeció a las instituciones el apoyo por rescatar esta competición que hacía 21 años que no se celebraba. Por su parte Enrique Rodríguez además de agradecer a las instituciones pido que también se recuperara los campeonatos por peso.

Rayco Ramírez apoyó además del dinero la parte humana de la lucha y que los eventos es economía para el municipio que la organice.

El teniente alcalde cerró el acto comentando que su padre luchó durante años en los equipos de la zona y que se crio de terrero en terrero. Hizo énfasis en que «hay luchadores y luchadores y es importante tras el verano con la selección femenina de futbol y hay que avanzar en la igualdad. Para Gáldar este evento es un orgullo».

Serán 40 luchadores y luchadoras los que compitan y a Corea irán los campeones de cada categoría y algunos puntales A en un el viaje que será en noviembre.