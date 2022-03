El Gáldar se impone al Roque Nublo por un ajustado 11-12

En la Superliga de Segunda Categoría en Gran Canaria, el BNI Unión Gáldar vencía por un ajustado 11-12 al Roque Nublo, en un choque que se decidía en la última agarrada entre el destacado A visitante, Moisés Pérez y el luchador no clasificado local Juan Miguel Cruz. Los locales, que contaron solo con un destacados C por las lesiones, plantaron cara al equipo norteño con su tridente y donde volvía a ser decisivo su primer hombre. El encuentro comenzaba con los amarillos llevando la iniciativa, gracias a la labor de Alejandro Lasso y Samuel Lozano que le daban ventaja en el ecuador, 6-4.

La salida al terrero de los destacados Carlos Santana y Kiki Ojeda, con la colaboración de Javi González y Jacobo Cruz voltearon el marcador, 7-9, aunque no contaron con que el no calificado, Juan Miguel Cruz iba a realizar una gran luchada, primero quitando de brega a Kiki Ojeda, 8-9, y después a Fran Moreno ,10-10. Moisés Pérez le daba las dos agarradas al destacado C Jonay Placeres, 10-11, y Juan Miguel Cruz seguía a lo suyo, pues en la tercera dio la sorpresa y pudo con Carlos Santana, 11-11. Moisés volvía ser clave al lograr el punto decisivo ante Cruz y dejaba a los galdenses en medio de la tabla y a los del Cruce de Arinaga todavía sin puntuar.

El Ramón Jiménez, a sellar su pase

Este sábado, a las 20.00 horas, en el Salustiano Álamo, el líder Ramón Jiménez, podría ya certificar su clasificación para la final si vence al Maninidra. Los guienses marchan invictos y con la moral alta y es solo cuestión de tiempo que la logren matemáticamente, ante un equipo que solo se juega la honra deportiva y que desea romper la imbatibilidad del mejor equipo de la competición hasta ahora.

También a las 20.00 horas en el remodelado terrero de Aldea Blanca, el Castillo, tercero en la tabla, se juega sus opciones de seguir aspirando a ser segundo, frente al Santa Rita Soldadura José Caldera, que es quien ocupa ahora esa posición y que le aventaja en dos puntos. El vencedor mantendrá intactas sus posibilidades de ser finalista dejando tocado al perdedor de la misma.