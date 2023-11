Fred. Olsen Express y The North Face Transgrancanaria navegan juntos un año más

Fred. Olsen Express, empresa referente en el transporte marítimo en Canarias, renueva su compromiso con The North Face Transgrancanaria por un año más. La naviera que lidera el mercado interinsular de pasajeros y vehículos volverá a ofrecer su apoyo a una carrera que, a menos de tres meses para su celebración (21-25 de febrero), espera 4.000 participantes. Esta renovación permitirá a los futuros corredores de la prueba, y a sus acompañantes, beneficiarse de la tarifa Sport con descuentos del 15 % en desplazamientos entre islas. Las salidas desde el Puerto de Las Nieves (Agaete), junto a los barcos atracados de la compañía, regalan una de las imágenes icónicas de la carrera a lo largo de su historia. Una estampa que se repetirá en 2024.

Lorenzo Spinelli, director comercial de Fred. Olsen Express, muestra su alegría por «renovar este binomio entre dos empresas líderes en sus sectores». «El 2024 tiene un significado especial para nosotros: celebraremos 50 años uniendo las islas y esta cita será parte de las acciones de nuestro año conmemorativo. Las dos empresas han ido de la mano y cada año ha sido para mejor y con más inscritos«, agrega. En relación a la tarifa Sport, Spinelli apunta que es »una ayuda que permite al corredor y su acompañante desplazarse con un descuento muy importante«.

Por su parte, Carlos Torrent, director de The North Face Transgrancanaria, explica que«el mayor afán de Arista Eventos —empresa organizadora— es promocionar Gran Canaria y Canarias en todo el mundo a través del deporte». «Qué mejor que recibir el apoyo de empresas de la tierra que no solo nos dan margen para seguir mejorando y creciendo, también dan facilidades a los participantes que se quieren mover entre islas«, añade. Según el director de la carrera, este es un acuerdo »fundamental« para »seguir de la mano« en dos de los proyectos más internacionales como son The North Face Transgrancanaria y Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike.

Fred. Olsen Express comenzó su compromiso marítimo con la comunidad canaria en julio 1974, primero conectando Tenerife y La Gomera, y posteriormente con su expansión por el resto del Archipiélago. En la actualidad ha logrado estar presente en la mayoría de las Islas Canarias convirtiéndose en el líder del mercado interinsular, con más de 3.000.000 de pasajeros, 60.000 animales de compañía, un millón de turismos y unos 100.000 vehículos de carga al año, según datos obtenidos en 2022. Además, el servicio marítimo de la compañía comenzó en 2018 a unir Canarias con la Península Ibérica al conectar Tenerife y Gran Canaria con Huelva.

The North Face Transgrancanaria, carrera organizada por Arista Eventos, cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida, Maspalomas Costa Canaria, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Tejeda; y las empresas The North Face, Fred. Olsen Express, Hospitales Universitarios San Roque, Expomeloneras, 226ERS y Sonocom Audiovisuales.