Forward, 10 años de excelencia en la doctrina deportiva

Dentro del campo del entrenamiento personal, que sigue en crecimiento en Canarias, es inaludible contactar con Ruymán de Armas, gerente del centro de entrenamiento Forward: Personal Training and Health Solutions. De Armas gestiona todas las actividades deportivas del centro y con una amplia trayectoria como deportista, también en el ámbito del fútbol como director técnico, ha querido exponer el gran crecimiento de la instalación. Sin su labor, cumplir 10 años no habría sido posible.

«Nos preocupamos por la actividad física y la salud de nuestros clientes, siendo nuestro principal servicio los entrenamientos personales con programas individualizados y en un contexto de exclusividad. En agosto cumplimos 10 años y estamos muy contentos con nuestro recorrido. Esperamos tener muchos años más cargados de éxitos», añadió.

«Empezamos con un cartel de 15 personas, pero siempre hemos tenido la misma función, entrenamientos personales y con un máximo de tres personas. Siempre hemos tenido un fisioterapeuta porque yo, al venir del fútbol, veía la necesidad de tener un profesional que significa tanto dentro del deporte. Además, complementa a los demás para trabajar mejor en equipo», dijo De Armas sobre la importancia de la salud dentro de esta disciplina.

En lo que respecta al control fuera del centro, el gerente lo considera como algo exclusivo de ellos, y condición sine qua non para el logro de los objetivos de sus usuarios: «Damos mucha importancia a la alimentación de nuestros clientes. Uno de nuestros puntos fuertes es seguir su vida fuera del gimnasio, y que se cuiden es vital para nosotros. Se trata de un servicio semiprivado. El control y el seguimiento es lo que nos caracteriza y diferencia del resto de la competencia».

«Si tu vas dos horas al gimnasio tres o cuatro veces por semana, pero no te alimentas de manera correcta, no descansas bien, y no tienes una buena planificación el resto de la semana, no vas a conseguir absolutamente nada. Nosotros controlamos todos esos parámetros«, insistió.

Cuestionado por lo sufrido en 2020, la pandemia COVID-19, Ruymán se mostró orgulloso de poder empezar de los primeros de su sector: «sufrimos como todos, pero tuvimos la suerte de ser un centro muy especializado e incorporarnos antes que los demás. No nos vimos muy alterados con la vuelta a la normalidad. El primer servicio que se permitió realizar fue un uno a uno. Teniendo tres salas pudimos traer clientes de tres en tres. Los fisios sí empezaron antes, al ser profesionales de la salud, contábamos con un registro sanitario que lo permitía. Desde que se acabó el confinamiento, por suerte pudimos regresar a nuestros puestos de trabajo de forma rápida».

«No veíamos buena opción trabajar online. Por lo que decidimos mandar tablas, equipamientos a los hogares de los clientes como mancuernas o bicicletas para que durante esos tres meses mantuvieran su forma física. Surtimos a todos para que siguieran haciendo deporte bajo nuestra supervisión. Al finalizar, sacamos un Excel de esos meses con una gráfica de asistencia de cada uno y los resultados fueron excelentes. Conseguimos que cuatro o más entrenamientos por semana lo hicieran un 60%, con tres un 15%, con dos entrenamientos a la semana un 9%, con uno un 7% y que no entranaran solo un 11%. Es decir, hubo un constante contacto con el cliente», dijo al hablar del tratamiento en casa durante la pandemia.

Aniversario por todo lo alto

En agosto, centro Forward cumple 10 años y Ruymán de Armas hará un programa especial con diversas actividades outdoor para este aniversario «tan significativo». «Solemos hacer senderismo y actividades en la naturaleza, terminando con un picoteo saludable», concluyó el gerente de un centro que ha visto crecer a través de la constancia.