Firgas necesitará 150.000 euros para adecentar el terrero de Buen Lugar

El culebrón veraniego entre Antonio el Patarrasa su grupo de personas que quieren dar clases de lucha en Buen Lugar y hacer que su equipo regrese a la competición, aunque sea en Tercera Categoría, puede estar llegando a su final. Marcos Marrero, concejal de Deportes de Firgas, parece dispuesto a colaborar en resolver este conflicto.

«Creo que las formas no han sido las adecuadas, aunque tengan buenas intenciones, ya que, para poder dar clases en el terrero, primero ha de contar con el ayuntamiento, tener el equipo dado de alta y reunirse conmigo para planificar las actuaciones a realizar. Sí es cierto que hubo algunos malentendidos y una de las reuniones la suspendí porque no me parecía correcto que la prensa estuviera, sin al menos hablar conmigo de todo este tema y a la siguiente me retrasé unos minutos», justifica.

Marcos Marrero seguía defendiendo su labor. «Soy el primero al que le interesa que haya deporte en Firgas, no solo lucha canaria, sino todos los que pueda, porque si los niños y niñas están haciendo una actividad física, no están en la calle. La gente que me conoce sabe esto de mí y que la juventud haga cualquier deporte», ponderó.

En relación al terrero, comentó: «Las instalaciones deportivas del municipio están todas bastante mal y el terrero de lucha, tras el abandono de los últimos años, después de la visita efectuada, me dicen que como mínimo habrá que buscar 150.000 euros para solucionar todos los problemas, que son algunos más de los que se ha dicho, porque hay humedades y tiene parte de la estructura no en muy buenas condiciones por la que se filtra el agua».

Próximamente, como si se empezara de cero, se reunirá con los nuevos responsables del Buen Lugar para buscar soluciones. Incluso se plantea, si fuera posible, pueden dar sus clases, aunque sea compartiendo terrero en el del Vecinos Unidos, hasta que todo se solucione. La situación deportiva es grave en Firgas. El presupuesto de deportes tiene en estos instantes 13.000 euros en negativo. «Tendremos que acudir al Gobierno de Canarias y al Cabildo para que nos ayude, porque si no, será imposible. Firgas necesita una remodelación de todas las instalaciones deportivas, empezando por el terrero», dijo.