La final esperada de la Superliga llega con el pulso Unión Agüimes-Santa Rita

La Superliga de Segunda Gran Canaria, trofeo del Cabildo Insular, pone su epílogo este viernes a las 21.00 horas en el municipal de Vecindario, donde el Unión Agüimes Cicar, primer clasificado de la fase regular, y Santa Rita Soldadura José Caldera, segundo, buscarán el campeonato de más prestigio.

Los sureños tuvieron dos puntos de ventaja en la primera fase y en los enfrentamientos entre ellos, 10-12 en Lomo Los Frailes y 12-12 en el sur de la isla, por lo que hay una ligera ventaja para los hombres de Fernandín.

El presidente del Agüimes, Fernando Méndez comentab sobre el enfrentamiento: «Espero que sea una final entretenida, disputada, que no haya lesiones, que todo salga bien, que se dé espectáculo y que la afición salga contenta. La clave la van a determinar los puntales, tanto los tres destacados del Agüimes como del Santa Rita ya que son los que pondrán la diferencia para uno u otro. El baile de sillas, la estrategia será importante y por el lado del Santa Rita está en Moisés Pérez, al margen del gran valor de su destacado A Cristo Izquier. No me veo favorito porque nadie tiene raíces en el suelo y pueden pasar muchísimas cosas en una final, un detalle, un resbalón, una amonestación, que no tengas la noche etc. Las finales se llegan para ganarlas, pero no soy para nada favorito y voy con pies de plomo y que sea lo que Dios quiera».

Por su parte Ángel Ortega, el presidente del club del Tomás el Bombero, vaticina: «Será una luchada disputada, de infarto, ya que ambos equipos están parejos y la clave puede estar en la media, para que el mandador pueda jugar con los destacados a gusto, aunque también tengo claro que los puntales de ambos equipos, tanto Ismael Déniz como Cristo Izquier, no son de separarse y eso es importante, al igual que los destacados B de ambos y creo que el que gane, lo hará por la mínima e incluso no descarto que pueda haber una muerte súbita».

Los capitalinos ya se quedaron a las puertas del título la pasada campaña y desean volver a saborear las mieles del triunfo, y los del sur de la isla, quieren repetir el triunfo de la última final que disputaron hace tres temporadas.

Las espadas en todo lo alto para el título más emocionante de los últimos años en la isla, por la calidad y la igualdad entre ambas plantillas, que han demostrado ser las que mejor han estado en esta competición.

Se confía en que se pueda llenar el municipal de Vecindario para esta ocasión y la demanda de entradas por parte de las aficiones así parece garantizarlo para esta cita.